Мечтата понякога е единственото нещо, което ти позволява да продължаваш да живееш. Дори когато е най-трудно. Дори когато си с рак и всички надежди за живот са забравени. 15-годишно момиче, което мечтаело да се срещне с Илон Мъск, оставя ръкописен списък с въпроси към технологичния милиардер, преди да почине. какво се случва дни по-късно?

Тя губи битката с рака, но има мечта

Сърцераздирателната история на е Лив Перото - момиче, което на 15 г. губи битката с рака. Голямата й мечта преди да почине, е да се срещне с Илон Мъск. Приживе тя имала възможност да разговаря с главния изпълнителен директор на Tesla няколко дни преди смъртта си. За съжаление, заради болестта, била твърде изтощена и го помолила да ѝ се обади по-късно. По-късно обаче няма! По-късно Лив си отива от този свят.

Въпреки че умира преди срещата им, тя оставя ръкописен списък с 8 въпроса на нощното си шкафче. Майка й Ребека се свързва с Глен Бек - основател на TheBlaze и Torch, с надеждата, че той ще й помогне Мъск най-накрая да отговори на въпросите. Дни по-късно Мъск отговоря, уважавайки последното желание на малкото момиче.

Бек публикува снимки на тийнейджърката и нейния бележник в мрежата Х. Питанките на малкото момиче са смесица от бизнес и попкултурни въпроси.

