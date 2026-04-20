Мечтата понякога е единственото нещо, което ти позволява да продължаваш да живееш. Дори когато е най-трудно. Дори когато си с рак и всички надежди за живот са забравени. 15-годишно момиче, което мечтаело да се срещне с Илон Мъск, оставя ръкописен списък с въпроси към технологичния милиардер, преди да почине. какво се случва дни по-късно?
Тя губи битката с рака, но има мечта
Сърцераздирателната история на е Лив Перото - момиче, което на 15 г. губи битката с рака. Голямата й мечта преди да почине, е да се срещне с Илон Мъск. Приживе тя имала възможност да разговаря с главния изпълнителен директор на Tesla няколко дни преди смъртта си. За съжаление, заради болестта, била твърде изтощена и го помолила да ѝ се обади по-късно. По-късно обаче няма! По-късно Лив си отива от този свят.
Въпреки че умира преди срещата им, тя оставя ръкописен списък с 8 въпроса на нощното си шкафче. Майка й Ребека се свързва с Глен Бек - основател на TheBlaze и Torch, с надеждата, че той ще й помогне Мъск най-накрая да отговори на въпросите. Дни по-късно Мъск отговоря, уважавайки последното желание на малкото момиче.
Бек публикува снимки на тийнейджърката и нейния бележник в мрежата Х. Питанките на малкото момиче са смесица от бизнес и попкултурни въпроси.
- Планира ли да си направи собствен телефон
- Има ли планове да разшири Tesla Diner
- Ще добави ли нови игри към актуализациите на Tesla
- Кое е любимото му аниме
- Какво интересно му се е случило по време на пътуванията му до Япония
- Познава ли виртуалната поп звезда Хацуне Мику
- Дали виртуалният спътник на Grok с изкуствен интелект „Ани“ е вдъхновен от измисления герой „Миса“ от манга поредицата „Тетрадка на смъртта“
- Може ли да направи „Астероид“ (индикаторът за нулева гравитация от породата Шиба Ину, който тя проектира за мисията „Polaris Dawn“) талисман на SpaceX?
Как реагира Илон Мъск на предсмъртното желание?
Публикацията събра близо два милиона гледания в социалната мрежа, с десетки хиляди харесвания. Мъск изпълнява желанието на покойната тийнейджърка, като отговоря директно на всичките осем въпроса по ред.
Той не планира да прави собствен телефон, но потвърди плановете си да разшири Tesla Diner и да въведе нови игри.
Любимото му аниме е „Твоето име“ - японски романтичен фентъзи филм
Отбеляза, че е бил в Япония „няколко пъти“ – като посочи Киото и арт колектива teamLab като любимите си места за посещение.
За талисмана на SpaceXотговаря кратичко - ОК.
Майката на Лив е силно развълнувана от случилото се и оставя само един коментар през сълзи: „Иска ми се тя да беше тук, за да види това.“