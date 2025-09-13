Английската поп звезда Калъм Скот бе избран, сред стотици музиканти, от наследниците на Уитни Хюстън за драматичен римейк на абсолютния хит от 1987 г. „I Wanna Dance With Somebody“.

Това хвърля в известен смут изпълнителят. „Честта да пея успоредно с този глас е огромна. Гласът, който често озвучаваше пътя ми до училище, събиранията с приятели, ваканциите. Защото Уитни Хюстън е една от любимите изпълнителки на майка ми. И сега това е за мен наистина невероятно“, споделя певецът.

Изненадващо е, но дуети с починали суперзвезди все още не са завладели ефира в съвременната дигитална ера. Най-известният и успешен опит да се „възкреси“ работата на уважаван артист чрез виртуален дует е през 1991 г., когато Натали Коул изпява „Unforgettable“ заедно с покойния си баща, великия Нат Кинг Коул.

Уитни Хюстън почина през 2012 г., едва на 48 години. По повод 13-годишнина от смъртта ѝ, мениджърът и притежателите на правата върху музиката ѝ решават да възкресят по своеобразен начин наследството ѝ.

Те изпращат на Скот изолираните вокални партии от оригиналния запис и му дават разрешение да продуцира дуетна версия.

Английската звезда е категоричен, че вокалите на Уитни ще останат недокоснати – без намеси от изкуствен интелект, без промени в тоналността или темпото. Единствената „редакция“ е премахването на началното интро, защото е твърде „енергично“ и не се вписва в новата емоционалната аранжировка за пиано и струнни инструменти.

А да чуе суровия, необработен вокал на голямата певица е почти сюрреалистично преживяване за Скот. „Само като чух гласа на Уитни по този начин, се изгубих в мисълта „Как изобщо се случи това?". Бе наистина уникално преживяване, като сън“, споделя музикантът.

Страховете на Скот от негативна реакция към песента до голяма степен са разсеяни, когато споделя кратки откъси преди официалното ѝ излизане – на 11 септември. По-голямата част от коментарите на феновете на Хюстън били положителни.

Дуетът ще бъде включен в новия албум на английския изпълнител „Avenoir“, който излиза на 10 октомври.

Да си припомним моменти от живота на голямата певица Уитни Хюстън:



