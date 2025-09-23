Докато някои звезди прекарват есента на екзотични пътувания, други посвещават времето си на нещо по-традиционно – приготвянето на зимнина. От печенето на чушки до пълненето на буркани с домати, известни българки показват, че есента за тях ухае на домашен уют.

Попфолк звездата Ивана, моделът и актриса Ирена Милянкова и обичаната актриса Катето Евро разкриват в социалните мрежи как минават есенните дни за тях. Една пече чушки с майка си, друга бере домати със семейството си, а трета приготвя буркани с помощта на внучката си.

Певицата Ивана зад чушкопека

Попфолк звездата Ивана показа как прекарва почивния 22 септември. И не на екзотична почивка, а докато пече чушки. Певицата публикува кадри, на които се вижда как стои зад чушкопека. Ивана не пече сама, тя е в компанията на своята майка.

„Миналата година днешния празник го празнувахме с лютеницата, тази година с чушките!“, пише Ивана във Facebook.

С типичното си чувство за хумор певицата публикува видео, в което показва на майка си, че чушките, които тя пече са по-хубави.

„Абе, не ми се отдава много, та да са ни живи и здрави – и майките, и бабите, даже и да ни се карат!“, казва тя.

Лютеницата на Ирена Милянкова

Ирена Милянкова също показва, че есента е време за зимнина – този път в собствената си градина. Моделът и актриса публикува кадри, на които бере домати, показва вече набраният пипер, а после подготвя и буркани за консервиране.

В профила си във Facebook тя споделя моменти от подготовката на лютеница за зимата. В нея участва цялото семейство, включително и дъщерите й.

Белените домати на Катето Евро

Катето Евро също прекарва време в подготовка на зимнина във външната си кухня. Актрисата пълни буркани – бели, реже и затваря консерви от домати. Тя не е сама в това така нелеко занимания, а е заедно с внучка си – малкото Кати. Детето също участва в подготовката и едновременно снима баба си.

Катето Евро за семейството и отношенията вкъщи вижте във видеото тук:

