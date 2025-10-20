Певицата Рут Колева празнува най-ценния си житейски повод – нейният първороден син Езра Логин Кочишки навърши шест месеца, Време е да си припомним пътя на певицата към най-важната й роля – тази на майката.

Рут Колева, която винаги е била известна с непреклонния си дух и професионална ангажираност, посрещна най-голямата трансформация в живота си – тази на майка. Въпреки че е свикнала с големи сцени и бурни аплодисменти, тя признава, че майчинството е най-силното и същевременно най-предизвикателното преживяване в живота й.

Щастливата майка публикува снимка с момченцето си, на която двамата са гушнати. Тя е облечена със сако, а момченцето й е в бяло якенце.

Пътят към майчинството

През април 2025 г. става майка на син – Езра Логин Кочишки.

Определя себе си като „човек, който не спира да се променя, но никога не изневерява на гласа си“.

Снимка: Евгений Милов

Новината за първата бременност на Рут Колева дойде като пълна изненада за феновете. Тя обяви радостната вест в социалните мрежи едва в напреднала бременност, показвайки наедрялото си коремче през февруари 2025 г. Бащата на детето е македонският композитор Логин Кочишки, с когото певицата е сключва брак малко преди раждането.

Самият път към раждането обаче не е никак лек. Певицата сподели в медийното пространство, че е преминала през тежка бременност, изпълнена с постоянна работа и пътувания.

Раждането на Езра

Снимка: Facebook

Малкият Езра Логин Кочишки се появи на бял свят на 17 април 2025 г. – точно един ден преди рождения ден на Рут. Певицата посрещна личния си празник не с чаша вино, а в болнична стая, но с „най-широката усмивка“.

„Той реши да се появи на бял свят точно един ден преди моя рожден ден и да ми подари най-важната титла в живота ми – Майка. Животът вече не е същият. По-хубав е“, каза тогава Рут в емоционална публикация в социалните си мрежи.

Въпреки огромното щастие, първите дни били белязани от притеснение – Езра се ражда с леки усложнения и се налага да прекара 10 дни в кувьоз. Рут Колева откровено разказа за този „кошмарен“ период, през който е прегърнала сина си за първи път едва след като той е укрепнал.

Предизвикателствата на една майка

След раждането Рут признава, че се сблъсква с неочаквани промени. В едно от интервютата си тя споделя, че е преминала през период, в който е загубила част от гласа си, което е сериозно предизвикателство за всеки артист. Тази промяна, която често настъпва при жените след раждане, я изправила пред ново изпитание.

