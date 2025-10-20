Певицата Рут Колева празнува най-ценния си житейски повод – нейният първороден син Езра Логин Кочишки навърши шест месеца, Време е да си припомним пътя на певицата към най-важната й роля – тази на майката.
Рут Колева, която винаги е била известна с непреклонния си дух и професионална ангажираност, посрещна най-голямата трансформация в живота си – тази на майка. Въпреки че е свикнала с големи сцени и бурни аплодисменти, тя признава, че майчинството е най-силното и същевременно най-предизвикателното преживяване в живота й.
Щастливата майка публикува снимка с момченцето си, на която двамата са гушнати. Тя е облечена със сако, а момченцето й е в бяло якенце.
Пътят към майчинството
- През април 2025 г. става майка на син – Езра Логин Кочишки.
- Определя себе си като „човек, който не спира да се променя, но никога не изневерява на гласа си“.
Новината за първата бременност на Рут Колева дойде като пълна изненада за феновете. Тя обяви радостната вест в социалните мрежи едва в напреднала бременност, показвайки наедрялото си коремче през февруари 2025 г. Бащата на детето е македонският композитор Логин Кочишки, с когото певицата е сключва брак малко преди раждането.
Самият път към раждането обаче не е никак лек. Певицата сподели в медийното пространство, че е преминала през тежка бременност, изпълнена с постоянна работа и пътувания.
Раждането на Езра
Малкият Езра Логин Кочишки се появи на бял свят на 17 април 2025 г. – точно един ден преди рождения ден на Рут. Певицата посрещна личния си празник не с чаша вино, а в болнична стая, но с „най-широката усмивка“.
„Той реши да се появи на бял свят точно един ден преди моя рожден ден и да ми подари най-важната титла в живота ми – Майка. Животът вече не е същият. По-хубав е“, каза тогава Рут в емоционална публикация в социалните си мрежи.
Въпреки огромното щастие, първите дни били белязани от притеснение – Езра се ражда с леки усложнения и се налага да прекара 10 дни в кувьоз. Рут Колева откровено разказа за този „кошмарен“ период, през който е прегърнала сина си за първи път едва след като той е укрепнал.
Предизвикателствата на една майка
След раждането Рут признава, че се сблъсква с неочаквани промени. В едно от интервютата си тя споделя, че е преминала през период, в който е загубила част от гласа си, което е сериозно предизвикателство за всеки артист. Тази промяна, която често настъпва при жените след раждане, я изправила пред ново изпитание.
Какво споделя Рут Колева за себе си и мъжете в организация вижте в подкаста „Малки разговори“ ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK