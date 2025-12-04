Десислава Иванова Бакърджиева e една от любимите български актриси. Тя е добре позната както от театралната сцена, така и от телевизионния екран – където успешно се превъплъщава в различни образи.
Днес обичаната актриса има личен празник – тя отбелязва своя 47-и рожден ден. Тя вероятно ще отпразнува повода със своите близки и приятели. Както, разбира се, и със своите колеги от театъра, с които са почти като семейство.
Именно „Семейството“ е една от последните постановки, с участието на Деси, в която тя си партнира с големите актьори Христо Гърбов, Васил Драганов, Цветан Николов.
Успоредно с това, тя се подготвя усилено и за предпразничен концерт-спектакъл. „Валсът на розите“, както е озаглавено събитието, е изключителна комбинация между клавирния талант на Евгени Генчев, театралното изкуство и магията на балета.
Любопитно е, че към концерта се присъединява и актьорът Петър Данов, познат с участието си в „Ергенът: Любов в рая“.
Очевидно Деси, подобно на всеки творец, е изключително ангажирана по това време на годината.
И, освен добри пожелания, по случай днешния ѝ празник, може да си припомним няколко любопитни момента от живота на актрисата:
- Първата ѝ поява пред публика е едва на 4-годишна възраст — тогава изпява детска песничка в „Зала 1“ на НДК.
- Освен актьорско майсторство, има магистратура по „Медийна информация, реклама и продуцентство“ и дори докторска степен.
- Многобройни роли и сериозна театрална кариера. Участвала в над 20 роли в театри като „Сълза и смях“, театрална работилница „Сфумато“ и Народен театър „Иван Вазов“.
- Много езици и спортни хобита. Деси владее няколко езика - английски, немски и руски Занимавала се е активно с карате (има черен колан), фехтовка, танци и плуване.
- Лични предизвикателства и майчинство. Актрисата има две дъщери. Преживява тежки моменти в живота си - загубата на бащата на по-малкото ѝ дете,, непосредствено преди раждането.
- Част от артистична и историческа фамилия. Прабаба ѝ е Тодорка Бакърджиева., известна българска актриса и революционерка.
- Благотворителност. В минало е инициирала дарения на ин витро процедури за семейства с репродуктивни проблеми.
Да си припомним какво е споделяла Деси Бакърджиева пред камерите на bTV:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK