Любов, която започва в ученическите години и преживява във времето повече от три десетилетия. Прекъсва, но само физически, защото истинската любов никога не умира, дори след неочаквана трагедия.
Това е историята на Деси Бакърджиева и Филип. Двамата живеят в любов и разбирателство, докато съдбата не им отнема възможността да остареят заедно.
Деси Бакърджиева и Филип
- Любов от ученическите години
- Имат една дъщеричка
- Болест слага край на семейния им живот
Двамата се познават от тийнейджърските си години, когато между тях пламва първата искра. След години пътищата им отново се пресичат и любовта им разцъфва с пълна сила. Те никога не са били разделени по собствено желание – връзката им продължава до последния ден на Филип, който си отива от този свят заради усложнения след COVID-19 в Германия.
Любов от пръв поглед
Филип е първата голяма любов на Деси. Запознават се в училище, споделят мечти и дори тогава говорят за името на бъдещото си дете. Годините минават, но когато животът ги среща отново, те вече знаят, че искат да бъдат заедно завинаги.
Общи мечти и семейство
Любовта им е тиха, но дълбока – без показност, но изпълнена с подкрепа и уважение. Заедно изживяват щастието да имат детенце. За Деси това е второ майчинство – тя вече има по-голяма дъщеря – Ана-Мария. Във времето, което прекарват заедно, те си остават опора един за друг, независимо от разстоянията и трудностите.
Трагичният обрат
Малко преди да се роди дъщеричката им Вивиан, Филип се разболява тежко от COVID-19. Въпреки усилията на лекарите, той губи битката и не успява да види бебето, за което толкова е мечтал. За Деси това е удар, който едва преживява, но новородената й дъщеря се превръща в ангел спасител.
Живот след тежка загуба
Деси отглежда сама двете си момичета. Тя продължава да носи спомена в сърцето си за Филип. Вярва, че той винаги ще закриля семейството им, дори и да не е физически до тях.
В публичното пространство има информация за това, че Филип е предложил брак на Деси и тя е приела. Няма официално потвърждение обаче, че двамата са сключили брак. Деси често, когато говори за Филип го напича „мъжа ми“, но това по-скоро е в знак на признателност и символ на любов.
Няма потвърдена информация за това кой е бащата на първородната дъщеричка на Деси. Още преди години в интервю актрисата деликатно споменава, че желае да запази личния си живот за себе си.
Повече за семейство и любовта в живота на Деси Бакърджиева вижте в подкаста „Малки разговори“ ето тук:
