Любов, която започва в ученическите години и преживява във времето повече от три десетилетия. Прекъсва, но само физически, защото истинската любов никога не умира, дори след неочаквана трагедия.

Това е историята на Деси Бакърджиева и Филип. Двамата живеят в любов и разбирателство, докато съдбата не им отнема възможността да остареят заедно.

Деси Бакърджиева и Филип

  • Любов от ученическите години
  • Имат една дъщеричка
  • Болест слага край на семейния им живот

Двамата се познават от тийнейджърските си години, когато между тях пламва първата искра. След години пътищата им отново се пресичат и любовта им разцъфва с пълна сила. Те никога не са били разделени по собствено желание – връзката им продължава до последния ден на Филип, който си отива от този свят заради  усложнения след COVID-19 в Германия.

Любов от пръв поглед

Филип е първата голяма любов на Деси. Запознават се в училище, споделят мечти и дори тогава говорят за името на бъдещото си дете. Годините минават, но когато животът ги среща отново, те вече знаят, че искат да бъдат заедно завинаги.

Общи мечти и семейство

Любовта им е тиха, но дълбока – без показност, но изпълнена с подкрепа и уважение. Заедно изживяват щастието да имат детенце. За Деси това е второ майчинство – тя вече има по-голяма дъщеря – Ана-Мария. Във времето, което прекарват заедно, те си остават опора един за друг, независимо от разстоянията и трудностите.

Трагичният обрат

Малко преди да се роди дъщеричката им Вивиан, Филип се разболява тежко от COVID-19. Въпреки усилията на лекарите, той губи битката и не успява да види бебето, за което толкова е мечтал. За Деси това е удар, който едва преживява, но новородената й дъщеря се превръща в ангел спасител.

Живот след тежка загуба

Деси отглежда сама двете си момичета. Тя продължава да носи спомена в сърцето си за Филип. Вярва, че той винаги ще закриля семейството им, дори и да не е физически до тях. 

В публичното пространство има информация за това, че Филип е предложил брак на Деси и тя е приела. Няма официално потвърждение обаче, че двамата са сключили брак. Деси често, когато говори за Филип го напича „мъжа ми“, но това по-скоро е в знак на признателност и символ на любов.

Няма потвърдена информация за това кой е бащата на първородната дъщеричка на Деси. Още преди години в интервю актрисата деликатно споменава, че желае да запази личния си живот за себе си.

Повече за семейство и любовта в живота на Деси Бакърджиева вижте в подкаста „Малки разговори“ ето тук:

