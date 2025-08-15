Любов, която започва в ученическите години и преживява във времето повече от три десетилетия. Прекъсва, но само физически, защото истинската любов никога не умира, дори след неочаквана трагедия.

Това е историята на Деси Бакърджиева и Филип. Двамата живеят в любов и разбирателство, докато съдбата не им отнема възможността да остареят заедно.

Деси Бакърджиева и Филип

Любов от ученическите години

Имат една дъщеричка

Болест слага край на семейния им живот

Двамата се познават от тийнейджърските си години, когато между тях пламва първата искра. След години пътищата им отново се пресичат и любовта им разцъфва с пълна сила. Те никога не са били разделени по собствено желание – връзката им продължава до последния ден на Филип, който си отива от този свят заради усложнения след COVID-19 в Германия.

Любов от пръв поглед

Филип е първата голяма любов на Деси. Запознават се в училище, споделят мечти и дори тогава говорят за името на бъдещото си дете. Годините минават, но когато животът ги среща отново, те вече знаят, че искат да бъдат заедно завинаги.

Общи мечти и семейство

Любовта им е тиха, но дълбока – без показност, но изпълнена с подкрепа и уважение. Заедно изживяват щастието да имат детенце. За Деси това е второ майчинство – тя вече има по-голяма дъщеря – Ана-Мария. Във времето, което прекарват заедно, те си остават опора един за друг, независимо от разстоянията и трудностите.

Трагичният обрат

Малко преди да се роди дъщеричката им Вивиан, Филип се разболява тежко от COVID-19. Въпреки усилията на лекарите, той губи битката и не успява да види бебето, за което толкова е мечтал. За Деси това е удар, който едва преживява, но новородената й дъщеря се превръща в ангел спасител.

Живот след тежка загуба

Деси отглежда сама двете си момичета. Тя продължава да носи спомена в сърцето си за Филип. Вярва, че той винаги ще закриля семейството им, дори и да не е физически до тях.

В публичното пространство има информация за това, че Филип е предложил брак на Деси и тя е приела. Няма официално потвърждение обаче, че двамата са сключили брак. Деси често, когато говори за Филип го напича „мъжа ми“, но това по-скоро е в знак на признателност и символ на любов.

Няма потвърдена информация за това кой е бащата на първородната дъщеричка на Деси. Още преди години в интервю актрисата деликатно споменава, че желае да запази личния си живот за себе си.

Повече за семейство и любовта в живота на Деси Бакърджиева вижте в подкаста „Малки разговори“ ето тук:

