Някога Цеци Красимирова бе сред водещите топ модели у нас. Тя бе добре познато лице от кориците на списанията, рекламите и модните подиуми. Известна беше и с връзките си с редица популярни българи. Но и с още нещо – с афинитета си към пластичните операции и разкрасителните процедури.

Цеци не е криела факта, че е прибягвала нееднократно до корекции, сред които ботокс, подобрения на устните и носа и оформяне на скули. И, разбира се, гръдни импланти.

Годините обаче променят човека и начина, по който възприема нещата – ето защо днес, в една по-зряла възраст, Цеци вече не се фокусира толкова върху визията си. Дори нещо повече, тя е готова да постави здравето и благосъстоянието си преди суетата. Затова е стигнала до категоричното решение да се раздели със силикона в гърдите.  

Това решение обяви самата Цеци в социалните мрежи. Даже публикува кадри от болничното заведение, в което е направила операцията.

„Премахнат силиконовите импланти“, казва тя. „Леко ми е! Усещам такава свобода, най-сетне мога да дишам свободно. Имплантите притискаха дори сърцето ми. Чувствах се като чужденка в собственото си тяло. Но тялото ми вече не е витрина за чужди очаквания.“

И добавя още, че силиконът в гърдите е пречил и на качествения сън, „най-базовата човешка нужда“. „Когато започнеш да усещаш това, разбираш, че цената е станала твърде висока."

„Сега мога да прегърна някого без да има пластмаса помежду ни. Щастлива съм от тази промяна, щастлива съм, че избрах свободата“, завършва емоционално Цеци, добавяйки: „Защо споделям това? Защото обичам да говоря за смислени неща!“

Припомняме, че през 2010 г., на върха на славата си, Цеци Красимирова внезапно реши да напусне България – и до днес дели времето си между родната страна и Испания.

Преди две години призна, че се е развела със съпруга си милионера Майкъл Струмейтис, с когото сключи брак през 2019 г. Оттогава насам Цеци развива собствен бизнес - разработва кремове и интимни гелове на базата на конопа, създадени с мисъл за автентична грижа и хармония с природата.

А когато не е заета с козметичния си бранд, 46-годишният модел е отдадена на грижи за своите котки. Те са нейна голяма страст и дори мечтае един ден да създаде приют за бездомни котки, защото тези институции според нея не са толкова много, колкото приютите за кучета.

