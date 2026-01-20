За милиони хора сутрешното кафе е задължителен ритуал. В забързаното ежедневие често го взимаме „за из път“ в картонена чаша, смятана за по-екологична и безопасна алтернатива на пластмасата. Но доколко това е вярно и има ли рискове за здравето?
Картонените чаши крият опасности
Макар да изглеждат безобидни, картонените чаши за топли напитки почти винаги имат вътрешно покритие от тънък слой пластмаса Това покритие е необходимо, за да не протича чашата и да издържа на висока температура. Именно този слой обаче поражда притеснения, тъй като при контакт с горещи напитки може да отделя микроскопични частици и химични вещества.
Какви вещества могат да се отделят?
Различни изследвания показват, че при наливане на горещо кафе или чай в картонена чаша могат да се отделят:
Микропластмаси – изключително малки, но вредни частици, които попадат в напитката.
Потенциално токсични химикали – свързани с пластмасовото покритие и лепилата.
Тежки метали (в минимални количества) – в зависимост от качеството на материалите и мастилата за печат.
Количествата обикновено са малки, но при ежедневна консумация може да има опасен ефект, който все още се проучва от учените.
Рискове за здравето
На този етап няма категорични доказателства, че пиенето на кафе от картонена чаша води директно до заболявания. Въпреки това специалисти посочват, че:
- Продължителното излагане на микропластмаси може да има неблагоприятни ефекти.
- Някои химикали действат като ендокринни нарушители.
- Горещите напитки ускоряват отделянето на нежелани вещества.
- Затова темата се разглежда като потенциален, а не непосредствен риск.
По-екологични и по-безопасни алтернативи
Ако искате да намалите риска и едновременно с това да сте по-екологични, можете да изберете:
- Чаша за многократна употреба от неръждаема стомана или стъкло.
- Керамична термочаша.
- Кафе, консумирано на място в порцеланова чаша.
- Много кафенета дори предлагат отстъпки за клиенти със собствени чаши.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER