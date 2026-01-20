За милиони хора сутрешното кафе е задължителен ритуал. В забързаното ежедневие често го взимаме „за из път“ в картонена чаша, смятана за по-екологична и безопасна алтернатива на пластмасата. Но доколко това е вярно и има ли рискове за здравето?

Картонените чаши крият опасности

Макар да изглеждат безобидни, картонените чаши за топли напитки почти винаги имат вътрешно покритие от тънък слой пластмаса Това покритие е необходимо, за да не протича чашата и да издържа на висока температура. Именно този слой обаче поражда притеснения, тъй като при контакт с горещи напитки може да отделя микроскопични частици и химични вещества.

Какви вещества могат да се отделят?

Различни изследвания показват, че при наливане на горещо кафе или чай в картонена чаша могат да се отделят:

Микропластмаси – изключително малки, но вредни частици, които попадат в напитката.

Потенциално токсични химикали – свързани с пластмасовото покритие и лепилата.

Тежки метали (в минимални количества) – в зависимост от качеството на материалите и мастилата за печат.

Количествата обикновено са малки, но при ежедневна консумация може да има опасен ефект, който все още се проучва от учените.

Снимка: iStock

Рискове за здравето

На този етап няма категорични доказателства, че пиенето на кафе от картонена чаша води директно до заболявания. Въпреки това специалисти посочват, че:

Продължителното излагане на микропластмаси може да има неблагоприятни ефекти.

Някои химикали действат като ендокринни нарушители.

Горещите напитки ускоряват отделянето на нежелани вещества.

Затова темата се разглежда като потенциален, а не непосредствен риск.

По-екологични и по-безопасни алтернативи

Ако искате да намалите риска и едновременно с това да сте по-екологични, можете да изберете:

Чаша за многократна употреба от неръждаема стомана или стъкло.

Керамична термочаша.

Кафе, консумирано на място в порцеланова чаша.

Много кафенета дори предлагат отстъпки за клиенти със собствени чаши.

