След като Никол Кидман и Кийт Ърбан официално финализираха развода си, слуховете, че певеца има нова приятелка бързо започнаха да се разпространяват. Фенове и последователи спрягат кънтри звездата - Карли Скот Колинс за потенциално ново гадже. Но дали наистина блондинката е откраднала сърцето на Кийт или то все още е подчинено на фаталната красавица Никол?

Певица или актриса - коя всъщност е Карли Скот Колинс

Карли Скот Колинс е родена на 14 декември 1999 г. във Флорида. В детството си тя е пленена от актьорската професия и започва да се занимава с актьорско майсторство. Участва в няколко филмови и телевизионни продукции, което ѝ дава ранен опит пред камера и увереност на сцена. Интересът ѝ към музиката се заражда в ранните ѝ тийнейджърски години, когато започва да свири на китара и да пише собствени песни. Именно тогава тя открива, че музиката е нейният истински път.

Започва един вълнуващ творчески път, а после среща с Кийт Ърбан

На 14-годишна възраст Карли Скот Колинс започва да си води специален творчески дневник с истории и текстове на песни с амбицията да изгради кариера в кънтри музиката. Тя се премества в Нашвил и през 2019 г. сключва договор за авторски права.През този период си сътрудничи с артисти като Лиз Роуз, Брок Берихил, Нейтън Чапман и Брет Джеймс.

На 7 юни 2024 г. певицата издава парчето Write One. Продуцентът Нейтън Чапман изпраща песента на кънтри звездата Кийт Ърбан, който я харесва и я записва заедно с Колинс. Русата кънтри фурия участва и като подгряващ изпълнител в световното турне на Кийт Ърбан „High and Alive“ през 2025 г., заедно с Алана Спрингстийн и Чейс Матю. По-рано тя е била подгряващ изпълнител на Уили Нелсън, както и на турнета с Карли Пиърс, Нейт Смит и Кори Кент.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER