Кели Озбърн разчувства феновете с емоционална почит към покойния си баща - легендата на хеви метъла Ози Озбърн, по време на откриването на престижното събитие Royal Ascot във Великобритания. 41-годишната звезда се появи в изцяло черен тоалет, като най-впечатляващият елемент от визията ѝ беше ефектна шапка, оформена като прилепови крила.

ПРИНЦЪТ НА МРАКА ПРОДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЕ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА

Аксесоарът беше възприет като символична препратка към наследството на Ози Озбърн, известен по целия свят с прозвището „Принцът на мрака“, който милиони фенове по света никога няма да забравят. Освен впечатляващата шапка, Кели носеше елегантна прилепнала рокля до глезените, високи платформи и блестящ клъч. Визията беше допълнена от специално подбрани бижута с дълбока символика. Прилепът отдавна е неофициален запазен знак на Ози Озбърн.

Причината е прочутият инцидент от 1982 г., когато по време на концерт музикантът ухапва глава на прилеп, мислейки, че животното е сценичен реквизит. Случката се превръща в една от най-известните истории в историята на рок музиката и остава неразделна част от публичния му образ. По време на събитието Кели беше придружена от своя приятелка Саманта Барат-Сингх. По-късно тя сподели кадри в социалните мрежи от деня на състезанията, показвайки моменти от атмосферата на Royal Ascot.

ВИЗИЯ, КОЯТО КАЗВА МНОГО

Това не е първият случай, в който Кели Озбърн отдава почит на баща си след смъртта му през 2025 г. През последните месеци тя неколкократно е включвала символични елементи във визиите си, напомнящи за рок иконата и неговото влияние върху живота и кариерата ѝ. На откриващия ден на Royal Ascot присъстваха и членове на британското кралско семейство. Събитието остава едно от най-значимите обществени и спортни събирания във Великобритания, известно както с конните надбягвания, така и с впечатляващите модни изяви на своите гости.