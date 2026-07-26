Търсенията за името Феран Торес отбелязаха безпрецедентен скок след финала на Световното по футбол. Те са се увеличили с 400% в сравнение с предходните три месеца, а през последните дни има скок, надвишаващ същия период на миналата година с 5000%, пише abc.es.
Без съмнение има нещо, което прави този спортист специален случай.
Милиони испанци са във възторг от него. Но не само в Испания си падат по Феран. Обсъжда се неговата личност, както и любовта му към Тейлър Суифт и страстта му към кучетата. Той е осиновил куче от България и е бил доброволец в приют за животни.
По време на Световното първенство беше разкрито, че Феран Торес е приключил отношения с тогавашната си партньорка Мартина Хънтър.
С други думи - той е необвързан. Това дава повод на много медии да спекулират с новини за поява на нови жени в живота му и поддържане на интимни отношения. Фактът, че е необвързан накара много инфлуенсъри да започнат да го свързват с различни момичета и да създават съдържание за каналите си от това. В търсене на гадже за Феран, си поставиха високи цели.
Заигравка с принцеса
След приема, който кралят и кралицата на Испания организираха в двореца за испанския национален отбор, видеоклип на принцеса Леонор, поздравяваща Феран Торес, избухна в интернет. Някои спекулираха, че принцесата му е казала на играча: „Красив си!", с намек за възможна романтика между тях.
Малко след това обаче Ванитатис разкрива, че това не е така - дъщерята на крал Фелипе VI просто е попитала нападателя дали ще си подстриже косата.
„Флирт“ с Ана Мена
По време на празненството за победата на сцената на площад Сибелес, футболистът е имал малък флирт една от гостуващите изпълнителки.
Ана Мена - отскоро несемейна, е привлякла вниманието на футболиста, пише още изданието. По стечение на обстоятелствата, андалусийската певица е носела фланелка с номер 7, номерът на Феран. Мнозина интерпретират това като фин намек.
„Ще кажа само, че имаше страхотна химия“, сподели спортният журналист Жерар Ромеро по време на предаване на живо.
Единствената връзка, която Феран е потвърдил публично, е с Сира Мартинес – дъщерята на Луис Енрике. Двамата са заедно между 2021 и 2023 г., след което се разделят дискретно.
През май–юни 2026 г. Феран Торес е свързван романтично с Мартина Алгуеро (Мартина Хънтър) – каталунска инфлуенсърка и модна стилистка. Двамата никога не потвърждават официално връзката си, но са заснети заедно в Ибиса и публикуват снимки от едни и същи места