Търсенията за името Феран Торес отбелязаха безпрецедентен скок след финала на Световното по футбол. Те са се увеличили с 400% в сравнение с предходните три месеца, а през последните дни има скок, надвишаващ същия период на миналата година с 5000%, пише abc.es.

Без съмнение има нещо, което прави този спортист специален случай.

Милиони испанци са във възторг от него. Но не само в Испания си падат по Феран. Обсъжда се неговата личност, както и любовта му към Тейлър Суифт и страстта му към кучетата. Той е осиновил куче от България и е бил доброволец в приют за животни.



По време на Световното първенство беше разкрито, че Феран Торес е приключил отношения с тогавашната си партньорка Мартина Хънтър.

С други думи - той е необвързан. Това дава повод на много медии да спекулират с новини за поява на нови жени в живота му и поддържане на интимни отношения. Фактът, че е необвързан накара много инфлуенсъри да започнат да го свързват с различни момичета и да създават съдържание за каналите си от това. В търсене на гадже за Феран, си поставиха високи цели.

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