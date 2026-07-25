"Каква седмица само! Не сме си и представяли, че постът ни за Феран Торес, който осинови Уличното Сърце, Майло, ще създаде такъв фурор… но уау, това наистина се случи! Реакциите бяха невероятни и това доведе до една от най-натоварените и вълнуващи седмици, които сме имали, отразявайки приюта в радиото и телевизията" - не крият вълнението си от приюта Street Hearts BG в Дряново.

Феран Торес, футболистът донесъл победата на Испания на Световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада, стана известен у нас и с това, че е осиновил българско куче от приют. Шампионът не се бои да споделя, че борейки се с депресията, най-хубавият момент от живота му бил, когато си вземе хапчетата и си легне. Историята на Феран Торес не е за перфектния футболист, а за човека, който вкарва гол във финал, но признава, че е имал дни, в които не е усещал нищо, дори когато прегръща най-близкия си човек. Кучето от приют в България е част от борбата с депресията на световния шампион по футбол от Мондиал 2026.

"Представянето на приюта пред толкова широка аудитория е наистина невероятно преживяване. Най-важното е, че се надяваме тази популярност да насърчи повече хора в България да отворят сърцата и домовите си за спасените кучета. Докато историята на Феран и Майло предизвика световен интерес, това е само един от многото разкази за успеха. Всяко куче заслужава същия щастлив край, без значения дали ще бъде осиновено от футболна звезда или съвсем обикновено семейство. Едно животно не е спасено, когато го приберем от улицата; то е спасено, когато е в сигурен и любящ собствен дом, и никога отново няма да се изправи пред неизвестното. "Благодарим!" на всички, които ни подкрепиха през изминалата седмица като харесаха, коментираха и споделяха нашите поставя. Винаги казваме, че дори един споделен пост може да е от огромно значение, а тази седмица това отново се доказа!", заявяват още от Street Hearts BG.

Майло - българското куче, което се превърна в част от неговото възстановяване

Баща на Феран Торес го е водил на тренировки, въпреки че не е обичал футбола, а майка му му е дала първия чифт обувки. Той е едва на 12 години, когато родителите му се развеждат. Признава, че това е било най-тежкият момент в живота му - изпитвал е срам да говори за това и плачел всяка неделя, когато се връщал в спортната резиденция на Валенсия. „Беше шок… не знаех как да го понеса“, разказва в интервю за DiariodeSevilla.

В особено трудния за него житейски период Торес решава да потърси професионална помощ от психолога Хосе Анхел Каперан. И точно това негово решение дава нова посока на живота му.

Историята на Майло и Феран Торес започва далеч от стадионите. Мястото е под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Три изоставени кученца, покрити с бълхи, уплашени и почти без сили. Приютът Street Hearts BG организира спасителна акция.

Снимка: instagram.com/ferrantorres/

Месеци по-късно, през септември 2021 г., едно от тези кученца попада в дома на футболиста от Манчестър Сити Феран Торес. Той го осиновява чрез британска организация, партнираща на приюта. Няма PR кампания, няма шум. Има само човек, който вижда животно, минало през изоставяне, и решава да му даде дом.

Днес Майло живее с Феран и още три негови домашни любимци — част от малка "вселена", която му помага да остава стабилен.