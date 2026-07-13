Холивудската легенда Харисън Форд за пореден път доказа, че възрастта е само число. Днес той навършва 83 години, а изглежда зашеметяващо добре. Актьорът беше забелязан да се разхожда в Лос Анджелис, като впечатли с отличната си физическа форма и тонизирана визия.

83-годишната звезда от „Индиана Джоунс“ и сериала „Shrinking“ впечатли със спортен екип, който подчертаваше стегнатите му ръце, докато актьорът се разхождаше, карайки велосипеда си. По всичко си личи, че холивудската звезда се грижи за себе си и поддържа форма, независимо от възрастта.

Активният начин на живот остава част от ежедневието му

Форд от години поддържа добра физическа форма чрез редовно движение. Освен че кара велосипед, той обича да играе тенис и включва балансирани тренировки във фитнеса. В интервюта актьорът е споделял, че предпочита упражнения, насочени към цялостното укрепване на тялото и предотвратяването на травми, вместо екстремни натоварвания.

Промени и в хранителния режим

През последните години Харисън Форд промени и хранителните си навици. Той е разказвал, че е изключил месото и млечните продукти от менюто си, като се храни основно със зеленчуци и риба. По думите му решението е продиктувано както от желанието да се грижи за здравето си, така и от стремежа да намали негативното въздействие върху околната среда.

Снимка: Getty Images

Физическата форма на актьора неведнъж е предизвиквала възхищение сред феновете. При промотирането на „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ Форд с чувство за хумор коментира добрата си кондиция, а и днес продължава да доказва, че възрастта не е пречка за активния начин на живот.