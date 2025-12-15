Покойният Франк Синатра се завърна на върха на класацията на Billboard за първи път от 58 години, с което влезе в историята. Легендарният певец оглави класацията Adult Contemporary на Billboard с новия сингъл на Pentatonix „I’ve Got My Love to Keep Me Warm“ от албума им „Коледа в града“, пише "Faroutmagazine".

Според Billboard и данните, събрани от Luminate, преработената версия на класиката на Синатра от 1961 г. се изкачи с четири места през изминалата седмица и достигна първото място.

Това издание е седмото на Синатра, което достига първото място в класацията Adult Contemporary, и първото от 1967 г. насам. Разликата от 58 години, два месеца и две седмици е нов рекорд. Предишният рекорд се държеше от Елтън Джон, който издържа 23 години, 11 месеца и една седмица между „Something About the Way You Look Tonight“ от 1998 г. и съвместния му албум с Ед Шийрън „Merry Christmas“, издадена през 2022 г.

Първият хит номер едно на Синатра беше „It Was a Very Good Year” през 1966 г., а през 1967 г. той изненадващо издаде пет хита, които оглавиха класациите. Това бяха „Somethin’ Stupid” с дъщеря му Нанси Синатра, „That’s Life”, „Summer Wind”, „Strangers in the Night” и „The World We Knew (Over and Over)”.

Снимка: Getty Images

Pentatonix са група за акапелно пеене, носители на награда „Грами“, които вече имат коледни хитове, като „Carol of the Bells“ и завладяващото изпълнение на „Mary, Did You Know?“.

В интервю за Billboard Кирстин Малдонадо от Pentatonix каза за новия им албум „Коледа в града“: „Това беше най-голямото дело на любовта... Всички ние наистина се гордеем с него.“

Снимка: Getty Images

„Те ни благословиха с гласа му“, каза Малдонадо за наследниците на Франк Синатра, които се съгласиха да позволят на Pentatonix да използват неиздавана досега вокална версия на Синатра, който пее класическата песен. „Този аранжимент е точно това, което искахме да постигнем и в този албум... Чувствам се толкова горда с него. Толкова много го харесвам.“

Повече за Васил Петров, познат като "българския Франк Синатра" - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK