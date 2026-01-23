"Една изключителна жена" - с тези думи Евгени Минчев описва новия президент на България Илияна Йотова.

През годините Минчев неведнъж е давал публични положителни оценки за нейния стил, определяйки я като една от най-добре облечените дами в българската политика, особено в контекста на официални церемонии и културни форуми.

Неслучайно и конкурсът „Бизнесдама на годината“, който по традиция се организира от лорд Евгени Минчев, се провежда под почетния патронаж на вицепрезидента Илияна Йотова.

„Бизнесдама на годината“ е събитие, в което Евгени Минчев има дългогодишна роля. Той е сред организаторите и лицата, свързвани с тези награди още от самото им създаване. Те са позиционирани като светско-бизнес форум, в който се смесват предприемачество, стил, публичен образ и протокол.

Минчев многократно е подчертавал, че държавното присъствие легитимира форума. В свои интервюта той е казвал, че подобни награди имат по-голяма тежест, когато са подкрепени от институции. Именно затова името на Илияна Йотова често се споменава около събитието - тя олицетворява държавния авторитет, който създава престиж. Минчев често използва темата, за да говори за статута на жените в бизнеса - в контекста на „Бизнесдама на годината“ той неведнъж е свързвал името на Йотова с идеята за женско лидерство, представителност и пример.

От своя страна Йотова никога не е коментирала лично събитието или самия Минчев, като това е много показателно - да спазва строга институционална дистанция и не участва в светски дебати. По този начин връзката винаги е оставала еднопосочна - през протокола, а не през личното общуване.

Припомняме, че през лятото 2023 г. лорд Евгени Минчев не скри вълението си, че е гостувал в кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова, за да определят детайли относно предстоящата церемония по връчване на наградите "Бизнесдама на годината".

„Днес гостувах на една изключителна жена. Вицепрезидент Илияна Йотова. В нейния кабинет в Президенството взехме решение гала - церемонията "Бизнесдама на годината" да се проведе на 20 октомври. Г-жа Йотова е почетен патрон на конкурса. Спокойна вечер и успешна нова седмица", написа тогава той.

В края на миналата година на пищна гала церемония в столичния хотел „Балкан“ за пореден път бяха връчени наградите „Бизнесдама на годината“. Конкурсът, който по традиция се организира от лорд Евгени Минчев, отново се проведе под почетния патронаж на вицепрезидента Илияна Йотова.

По повод събитието, поздравително писмо до лорд Минчев и участничките в конкурса изпрати дукесата на Йорк Сара Фергюсън. Тя е снаха на покойната английска кралица Елизабет Втора, омъжена е за нейния син Андрю и е майка на внучките - принцесите Беатрис и Юджини. Тогава на церемонията „Бизнесдама на годината“ бяха отличени успешни дами в 17 различни бизнес категории.

Илияна Йотова стана първата жена в историята на България, която заема поста на президент. Досегашният вицепрезидент Йотова вече е новият президент на България, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на държавния глава Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка.

Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. На 19 януари в обръщение до българския народ Румен Радев обяви, че ще подаде оставка.

