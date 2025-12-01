Кейт Буш остава една от най-загадъчните и същевременно обичани фигури в музикалната история. След повече от четири десетилетия в индустрията, тя продължава да води скромен, уединен живот, но и остава творчески активна. Ето как изглежда настоящият ѝ живот и към какво е насочена днес.

Творчески планове и завръщане към музиката

След дълги години на неяснота около бъдещите ѝ проекти, Кейт Буш признава, че е готова да се върне към създаването на нова музика. Тя споделя, че има множество идеи и желание да започне работа по нов албум. Макар да няма потвърдени дати, интересът ѝ към нови композиции е ясен знак, че феновете може отново да чуят оригинални музикални произведения от нея.

Паралелно с това тя работи по подреждане на архивите си - обновява официалния си сайт, организира текстове, стари записи и материали, свързани с кариерата ѝ. След приключване на тази по-административна работа, тя планира да се върне в студиото.

Нови визуални проекти

През 2024 година Кейт Буш представи анимационния късометражен филм Little Shrew, вдъхновен от песента ѝ “Snowflake”. Проектът е създаден с художествена и благотворителна цел, посветен на децата, засегнати от войни по света. Това е поредното доказателство, че Буш не ограничава таланта си само до музиката, а продължава да изследва и визуални форми на изразяване.

Снимка: Getty Images

Възраждането на хитовото парче "Running up that Hill"

През 2022 г. песента ѝ Running Up That Hill (A Deal with God) от 1985 г. се превърна в глобален хит за втори път, след като бе включена в популярния сериал Stranger Things. Така милиони от новото поколения я преоткриха и се влюбиха в музиката й.

Къде живее и как прекарва времето си

Както винаги, Буш пази личния си живот далеч от медиите. Известно е, че живее спокойно и прекарва време със семейството си, докато работи върху проекти в свое темпо. Тя не планира да се връща на турне или към мащабни сценични изяви, каквито направи единствено през 2014 г. със спектакъла Before the Dawn в Лондон.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK