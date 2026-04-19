България се подготвя за избори, но този път политическата кампания не се развива само на трибуните, а и на небето. Април 2026 г. ни поднася една от най-интензивните астрологични конфигурации в новата ни история – Новолуние в Овен на 17 април (14:52 ч.), подкрепено от безпрецедентно струпване на шест планети в първия огнен знак.

Небесната картина: Реалност, която „гори“ да се роди

Според анализа на Sacred Earth Woman, навлизаме в портал на „изключително силен импулс за съзидание“. В знака Овен в момента се намират Слънцето, Луната, Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Овенът е кардинален огън – той е свещеното начало, което отваря врати.

Тази конфигурация буквално „крещи“, че е време за раждането на нещо напълно ново. Но докато импулсът е неудържим, присъствието на Марс в съвпад със Сатурн действа като спирачка, която ни казва: „Бързай бавно“. Макар да имаме енергия за революция, реализацията ще бъде бавна, устойчива и ще изисква огромна отговорност.

Историческият паралел: От 1186 г. до днес

Астролог от Capricorn Project черпи информация от историята, за да разтълкува настоящия момент. През 1186 г. има подобно струпване на планети, което предвещава катаклизми за Византия. Вместо това обаче води до възстановяването на българската държава, с начало въстанието на Асен и Петър.

Ако тогава логиката на Везните е била „битка → нов договор“, то днешната логика на Овена е обратната: нарушаване на стария баланс, последвано от конфликт, който гради новото начало.

Изборите

В картата на България от 1989 г., знакът Овен попада в 12-ти дом – домът на изолацията, тайните и скритото натрупване на напрежение. Там се намира и Луната, която в символизира народа. "От 12-ти дом не се правят революции, а се натрупва напрежение“, отбелязват от Capricorn Project.

Това означава, че въпреки огромната енергия за пробив, народният вот може да бъде белязан от вътрешно преосмисляне и дълбоко стаено недоволство, което ще се прояви не веднага, а като „отзвук през следващите месеци“.

Какво вещаят планетите за вота?

(Хирон съвпад с Новолунието): Изборите ще бъдат момент, в който като нация ще лекуваме раните на своята идентичност. Въпросът „Кои сме ние и къде е нашата сила?“ ще бъде централен. Смели мечти vs. Сурова реалност: Съвпадът на Меркурий с Нептун дава възможност за вдъхновение и нови политически видения, но Сатурн изисква те да стъпят върху здрава основа. Всяко обещание, дадено в този период, ще бъде подложено на тежкия тест на времето.

Енергийният пробив: Както се случи наскоро в Унгария, овенският импулс може да доведе до неочакван резултат или появата на нов субект, който да действа като „спусък" за промяната.

Звездите чертаят път към стабилност, която обаче няма да дойде лесно. Според астроложите се намираме в портал, който изисква да действаме „смело и отговорно едновременно“. За България това Новолуние е шанс за пренаписване на реалността, стига да използваме овенския импулс не за разрушение, а за изграждане на устойчиво бъдеще.