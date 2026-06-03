Актрисата Хедър МакКомб е сключила брак повторно само няколко месеца след смъртта на бившия си съпруг, актьора Джеймс Ван Дер Бийк. Тя сама потвърди новината, че се омъжва за Скот Майкъл Кембъл, с когото се чувства истински щастлива и обичана.

Хедър МакКомб и Джеймс Ван Дер Бийк бяха женени в продължение на седем години, преди да се разведат през 2010 г. Актьорът, познат най-вече с ролите си в телевизионния сериал Dawson's Creek и филма Varsity Blues, почина през февруари 2026 г. след тежка битка с рака. Той беше на 48 години, когато трагедията го сполетя.

Новината за сватбата на бившата му съпруга беше споделена от самата нея чрез публикация в Инстаграм, където тя описа деня на сватбата като емоционален и изпълнен с любов и смисъл. Според нея церемонията е била проведена в присъствието на най-близките им приятели и роднини, а нейната сестра е била официален водещ на събитието. Актрисата изрази благодарност към всички, които са пътували от различни части на страната, за да бъдат до тях в този важен момент. Съпругът ѝ Скот Майкъл Кембъл също публикува снимки от сватбата и определи изминалата седмица като една от най-щастливите в живота си.

Почит към Джеймс Ван Дер Бийк

Новият брак на МакКомб идва само три месеца след като тя публично изрази скръбта си от смъртта на Ван Дер Бийк. След кончината му актрисата публикува емоционално послание, в което го описа като добър, искрен и благороден човек. Тя сподели стара снимка от времето, когато двамата са били заедно, и заяви, че именно така ще го помни завинаги. В посланието си бившата съпруга на актьора изрази и съчувствие към вдовицата му Кимбърли Ван Дер Бийк и шестте им деца, като подчерта, че загубата е особено тежка за семейството му.

Реакции около новия брак

Фактът, че сватбата се е състояла само три месеца след смъртта на Ван Дер Бийк, предизвика множество коментари в социалните мрежи. Част от потребителите критикуваха решението на МакКомб, но други посочиха, че тя и актьорът са били разведени повече от 16 години, а докато е бил жив е имал друга съпруга и всичко е в реда на нещата.

Въпреки обществените реакции, публикациите на МакКомб и Кембъл акцентират върху любовта, вярата и благодарността, които съпътстват началото на новия етап от живота им. Сватбеното тържество е било сравнително скромно и организирано в тесен семеен кръг сред красотата на природата.