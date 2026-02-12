Актьорът Джеймс Ван Дер Бийк почина на 48-годишна възраст след продължителна и смела битка с рака. Тъжната новина бе съобщена от неговата съпруга Кимбърли Ван Дер Бийк, която сподели, че той е посрещнал последните си мигове, заобиколен от семейството си "с вяра и благодат".
Джеймс беше диагностициран с колоректален рак още през август 2023 г. Въпреки че в началото пазеше личната си битка далеч от светлините на прожекторите, през 2024 г. той официално разкри състоянието си, споделяйки, че преминава през лечението с голям оптимизъм и безусловната подкрепа на своите шест деца. През последната година и половина актьорът извървя тежък път, белязан от надежда и изпитания, но не спря да вдъхновява с волята си за живот до самия край, съобщава People.
Какво представлява колоректалният рак?
Колоректалният рак, с който Джеймс Ван Дер Бийк се бори в продължение на две години, е вид туморно заболяване, засягащо дебелото или правото черво. То често започва като малки, доброкачествени образувания, наречени полипи, които с времето могат да се трансформират в злокачествени. Лекарите подчертават, че това е едно от заболяванията, при които ранната диагностика е от решаващо значение за успешното лечение. Въпреки че традиционно се смята за болест на по-напредналата възраст, през последните години се наблюдава тревожна тенденция за зачестяване на случаите сред по-млади хора под 50-годишна възраст – факт, за който самият Джеймс се опитваше да повиши осведомеността до последно.
Последно сбогом с Джеймс Ван Дер Бийк
Алфонсо Рибейро, близък приятел и „брат“ на актьора, разказа, че е бил до него през цялото „влакче на ужасите“ на болестта. Рибейро, който е и кръстник на дъщерята на Джеймс – Гуен, обеща винаги да бъде опора за семейството му. „Бях с него през това пътешествие в опит да победи рака. Възможността да се сбогувам този уикенд винаги ще живее с мен“, пише той в своя публикация в Instagram.
Последен залез
Стейси Кийблър също споделя интимна снимка на Джеймс в инвалидна количка. Тя описа тези последни моменти като „дар от Бога“, в който времето е станало свещено.
„Седиш. Слушаш. Държиш се за ръце. Гледаш как небето променя цветовете си и му позволяваш да промени и теб“, разказва тя за последната им среща.
Кийблър споделя, че докато са си давали обещания един на друг под гаснещото слънце, падаща звезда е прекосила небето – символ, че духът на Джеймс е готов за следващото си голямо пътуване.
Любов, която устоява на тежката диагноза
Дизайнерката Ерин Федърстън публикува кадри, на които държи ръката на актьора в леглото му, подчертавайки, че той винаги е знаел колко важно щастието. Въпреки болката от болестта, Джеймс Ван Дер Бийк остава вдъхновение със своята откровеност – като невероятен съпруг и изключителен баща.
Макар физически вече да не е сред своите близки, те са категорични: „Светът може и да е загубил един добър човек тук на земята, но небето е спечелило нещо изключително“.
Най-голямата роля на актьора Джеймс Ван Дер Бийк
За Джеймс Ван дер Бийк успехът не се измерва в роли и награди, а в това да бъде присъстващ баща и партньор. Най-познат с ролята си в култа „Кръгът на Доусън“, в реалния живот той е изцяло отдаден на съпругата си Кимбърли Ван Дер Бийк, с която се запознават през 2009 г. в Израел и се женят година по-късно в Тел Авив. Преди това той има брак с актрисата Хийтър МакКомб (2003–2010), от който няма деца. Заедно с Кимбърли, Джеймс изгражда истинско кралство от обич с техните шест деца:
- Оливия (2010)
- Джошуа (2012)
- Анабел (2014)
- Емилия (2016)
- Гуендълин (2018)
- Джеръмая (2021)
Семейството премина през тежки изпитания, включително няколко спонтанни аборта, за които двамата говорят открито, за да дадат кураж на други в тяхната ситуация. В търсене на спокойствие, те се преместиха да живеят в Тексас, далеч от шума на Холивуд, където Джеймс поставя децата си на първо място до последния си миг.
Още снимки на близки с актьора вижте в галерията най-горе.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER