Актьорът Джеймс Ван Дер Бийк почина на 48-годишна възраст след продължителна и смела битка с рака. Тъжната новина бе съобщена от неговата съпруга Кимбърли Ван Дер Бийк, която сподели, че той е посрещнал последните си мигове, заобиколен от семейството си "с вяра и благодат".

Джеймс беше диагностициран с колоректален рак още през август 2023 г. Въпреки че в началото пазеше личната си битка далеч от светлините на прожекторите, през 2024 г. той официално разкри състоянието си, споделяйки, че преминава през лечението с голям оптимизъм и безусловната подкрепа на своите шест деца. През последната година и половина актьорът извървя тежък път, белязан от надежда и изпитания, но не спря да вдъхновява с волята си за живот до самия край, съобщава People.

Какво представлява колоректалният рак?

Колоректалният рак, с който Джеймс Ван Дер Бийк се бори в продължение на две години, е вид туморно заболяване, засягащо дебелото или правото черво. То често започва като малки, доброкачествени образувания, наречени полипи, които с времето могат да се трансформират в злокачествени. Лекарите подчертават, че това е едно от заболяванията, при които ранната диагностика е от решаващо значение за успешното лечение. Въпреки че традиционно се смята за болест на по-напредналата възраст, през последните години се наблюдава тревожна тенденция за зачестяване на случаите сред по-млади хора под 50-годишна възраст – факт, за който самият Джеймс се опитваше да повиши осведомеността до последно.

Последно сбогом с Джеймс Ван Дер Бийк

Алфонсо Рибейро, близък приятел и „брат“ на актьора, разказа, че е бил до него през цялото „влакче на ужасите“ на болестта. Рибейро, който е и кръстник на дъщерята на Джеймс – Гуен, обеща винаги да бъде опора за семейството му. „Бях с него през това пътешествие в опит да победи рака. Възможността да се сбогувам този уикенд винаги ще живее с мен“, пише той в своя публикация в Instagram.

Последен залез

Стейси Кийблър също споделя интимна снимка на Джеймс в инвалидна количка. Тя описа тези последни моменти като „дар от Бога“, в който времето е станало свещено.

„Седиш. Слушаш. Държиш се за ръце. Гледаш как небето променя цветовете си и му позволяваш да промени и теб“, разказва тя за последната им среща.

Кийблър споделя, че докато са си давали обещания един на друг под гаснещото слънце, падаща звезда е прекосила небето – символ, че духът на Джеймс е готов за следващото си голямо пътуване.

Любов, която устоява на тежката диагноза

Дизайнерката Ерин Федърстън публикува кадри, на които държи ръката на актьора в леглото му, подчертавайки, че той винаги е знаел колко важно щастието. Въпреки болката от болестта, Джеймс Ван Дер Бийк остава вдъхновение със своята откровеност – като невероятен съпруг и изключителен баща.

Макар физически вече да не е сред своите близки, те са категорични: „Светът може и да е загубил един добър човек тук на земята, но небето е спечелило нещо изключително“.

Най-голямата роля на актьора Джеймс Ван Дер Бийк

За Джеймс Ван дер Бийк успехът не се измерва в роли и награди, а в това да бъде присъстващ баща и партньор. Най-познат с ролята си в култа „Кръгът на Доусън“, в реалния живот той е изцяло отдаден на съпругата си Кимбърли Ван Дер Бийк, с която се запознават през 2009 г. в Израел и се женят година по-късно в Тел Авив. Преди това той има брак с актрисата Хийтър МакКомб (2003–2010), от който няма деца. Заедно с Кимбърли, Джеймс изгражда истинско кралство от обич с техните шест деца:

Оливия (2010)

Джошуа (2012)

Анабел (2014)

Емилия (2016)

Гуендълин (2018)

Джеръмая (2021)

Семейството премина през тежки изпитания, включително няколко спонтанни аборта, за които двамата говорят открито, за да дадат кураж на други в тяхната ситуация. В търсене на спокойствие, те се преместиха да живеят в Тексас, далеч от шума на Холивуд, където Джеймс поставя децата си на първо място до последния си миг.

