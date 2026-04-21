Българският дизайн дебютира на световната сцена на Fuorisalone в рамките на Milan Design Week, информират от „Креатех България“, които са сред организаторите на участието.Под името DOPIR, KV Design е главен организатор, а под своята колекционерска линия Haute Charpenterie by KV Design курира селекция от български автори между 20 и 26 април 2026 г. в сърцето на Милано, в пространство на Casa Bagatti Valsecchi.

Огромен пробив за DOPIR

След 63 издания на събитието, това участие бележи повратен момент за българския дизайн - символ на неговото разгръщане на международната сцена като равностоен участник в глобалния културен и творчески диалог, коментират от „Креатех България“.

По думите ми Milan Design Week не е просто изложение, това е събитие, което оформя тенденциите в архитектурата, интериора, продуктовия дизайн и технологиите. С над 300 000 посетители от повече от 160 държави и хиляди изложители, то превръща града в жив организъм от идеи, иновации и културен обмен.

„В този контекст Dopir не е просто изложба, а концептуално пространство, което представя българския дизайн като преживяване - диалог между материал, форма и емоция”, допълва Калоян Василев от KV Design.

Кои са българските автори?

В павилиона ще бъдат представени водещи и утвърждаващи се български автори и студиа. Освен KV Design, това Nikyoto (Никол Андонова), Мариела Ганова, Ligna x Ourhood, Атанас Згурев, Цветан Петков, Gabriel Best, Room Studio и Марта Москова.

Обединени в DOPIR, те представят съвременния български дизайн като динамична и многопластова сцена, в която традицията среща експеримента. Този исторически пробив не би могъл да бъде възможен без подкрепата на български компании, които споделят визията за развитие на дизайна и креативните индустрии, коментират от KV Design.