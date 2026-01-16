Турската режисьорка Ейлем Кафтан пристига за фестивала Sofia MENAR, за да представи лично филма си „Шепот на стени”. Срещата със зрителите е на 21 януари в кино „Одеон”, съобщават от екипа на фестивала.

Кафтан е една от водещите турски документалистки с награди от фестивалите в Квебек, Малатия, Калгари, Фрайбург, Челси, Кайсери. Филмът й Vendetta Song печели цели четири награди на най-известния филмов фестивал за документално кино в Северна Америка – Hot Docs, в Торонто, включително за най-добър филм и наградата на публиката.

„Шепот на стени" представя Бурхан Доганчай, бащата на попарта в Турция. Той е роден в Истанбул, но почти цял живот живее и твори в Ню Йорк. Интересува се от стените и историите, които разказват. За него те носят духа на града и жителите му. Използва табели, градски отломки, части от постери и графити, като създава колажи, които размиват границата между живописта и скулптурата.

Преди 10 години Ян Артюс-Бертран представи лично филма си „Човек” на фестивала Sofia MENAR, а тази година е премиерата на новия му филм „Природа” – среща между суровата красота на дивото с опустошението на човешкия род. Някогашната здрава връзка между човека и земята отдавна е скъсана, но надеждата никога не умира. Вместо да ни съди и назидава, Бертран търси път към помирение, както с живата природа, така и със самите нас. Раните, които сме нанесли, са дълбоки, а лекът е само един – любовта, коментират от екипа на фестивала.

Със специално събитие ще бъде отразена премиерата на пакистанския филм „Песента на суфиите”. На 31 януари в кино „Влайкова” фотографът и арабист Велин Белев ще представи света на суфизма. Вече 800 години една мистична музикална форма надскача култури, религии, класи и касти, като предава универсалното послание на любовта.

Друг от акцентите в документалната програма е филмът „Аза” на режисьорката Стефани Брокхаус, която снима ежедневието на първата жена автомобилен инструктор в Саудитска Арабия. След приемането на закон през 2017 г., с който се разрешава на жените в страната да шофират, Аза намира нов начин да изрази себе си. Лентата е разказ за жена, която преследва свободата и си проправя път напред, дори животът да се опитва с малки камъчета да й обръща колата.

Само на 22 януари в кино „Влайкова“ е прожекцията на „Живот сред талибани“ на режисьора Сяргей Марчик, отличен с наградата за най-добър филм на фестивала „Варшава док“. Днес на власт в Афганистан са талибаните. Законите на страната са строги, светският живот е табу, а на улицата има повече автомати, отколкото жени. За песни и танци има сурови наказания, тишина цари навсякъде. Единствените шумни места са кръстовищата и пазарът. В една прашна среда на талибани и забрани, между домакинството и молитвите, някои жени четат и учат у дома, други тренират за състезание тайно, а деца пускат хвърчила по покривите и мечтаят да станат журналисти.

Над 50 игрални, документални и късометражни филми ще имат своята премиера в рамките на Sofia MENAR тази година. Фестивалът продължава до 1 февруари в салоните на Дома на киното, „Г8“, „Одеон“, „Влайкова“ и „Евро синема“, както и онлайн на платформа за видео съдържание.

