Концерт на певицата Ищар ще е кулминацията на тазгодишния Празник на розата в Казанлък.

Заедно с групата Тhe Gypsies изпълнителката ще представи спектакъла "30 години на сцената" на 6 юни, като гостите на празника ще имат възможност да чуят най-известните й хитове, познати на поколения по целия свят, съобщават още от местната администрация.

От администрацията посочват, че Празникът на розата тази година ще има изключително богата музикална програма с над 30 концерта, а на сцената в Казанлък ще се качат български и международни изпълнители.

На 24 май ще се състои концерт на Ирина Флорин, а програмата на празника ще бъде допълнена от енергичното участие на Памбос Агапиу, който ще внесе латино настроение и динамика с атрактивното си сценично присъствие.

Със своя мащаб, разнообразие и участие на артисти от световна величина, Празникът на розата 2026 затвърждава своята позиция като едно от най-значимите културни събития в България, посочват още от общинския пресцентър.

Кулминационните дни на Празника на розата в Казанлък тази година са 5, 6 и 7 юни 2026 г.