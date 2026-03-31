Музикалният конкурс „Евровизия“ ще има азиатска версия, която ще се проведе по-късно тази година в Банкок, съобщава АП.

Първото издание на Eurovision Song Contest Asia 2026 вече е потвърдило участието на изпълнители от най-малко 10 държави – Тайланд, Южна Корея, Филипините, Виетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал и Бутан. Очаква се към тях да се присъединят и други страни преди финала през ноември.

„Докато отбелязваме 70-годишнината на конкурса, е особено значимо да открием тази нова глава с Азия – регион, богат на култура, креативност и талант“, заяви директорът на конкурса Мартин Грийн.

От туристическата администрация на Тайланд посочиха, че Банкок е подходящ домакин, тъй като е място, където се срещат различни култури и музиката е част от ежедневието, пише още БТА.

Оригиналният конкурс „Евровизия“, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, привлича над 100 милиона зрители годишно. Тазгодишното издание с 35 държави ще се проведе през май във Виена, като част от страните обявиха бойкот заради участието на Израел.

Въпреки стремежа да остане извън политиката, конкурсът често е повлиян от глобални събития – Русия беше изключена през 2022 г. след инвазията в Украйна, а войната в Газа доведе до протести и засилени ограничения.

Подобни напрежения не са изключени и в Азия, където в последната година имаше сблъсъци между Тайланд и Камбоджа, коментира АП.