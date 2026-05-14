Момче, което израства от нулата, до сцените на Grammy Awards и Олимпийските игри – историята на Садек Бербах звучи като сценарий за филм. Самоук танцьор, бивш зидар и артист, пленен от геометрията, днес той е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната хореография. А проектът му „MURMURATION Level 2“ превръща човешките тела в движещи се картини и послание за единство.

Берабах не прилича на типичния хореограф. Той никога не е преминавал през класическа танцова школа. Израства във френския град Форбак, танцува по улиците и се учи сам – още от 9-годишен, от клипове на Майкъл Джексън, чиито движения пресъздава едно към едно, от хип-хопа, от наблюдение на движенията на хората. „Нямахме интернет, нито социални мрежи. Събирахме се навън, слагахме един кашон на земята и танцувахме“, разказва той пред bTV.

„Бях срамежливо и затворено дете”, споделя Берабах. „Танцът ми позволи да се изразявам по различен начин – не чрез думи, а чрез тялото си.”

Преди световната слава животът му е далеч от прожекторите. На 18 години напуска дома си. Работи като зидар, но продължава да танцува. И тъй като стилът му е различен, бързо започват да го разпознават и се превръща в „новия танцьор, който носи нещо различно”, канят го да преподава в танцови школи и да бъде съдия.

А когато през 2017 г. публикува в мрежата видео с хореография, изградена от геометрични движения на ръцете и телата, то става вирусно, като за 24 часа събира над 1 милион гледания и променя живота му. Следват покани от най-големите музикални звезди – Шакира, която го кани в домя си и записват видео към Girl Like Me, Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, участия на Grammy Awards, олимпийски церемонии и на подиумите на големи дизайнери.

Най-голямото му постижение обаче е именно „MURMURATION Level 2“ – спектакъл, вдъхновен от движението на ятата птици. Самата дума „murmuration“ описва хипнотизиращите геометрични формации на птици, които се движат като един организъм. Берабах пренася този природен феномен на сцената чрез повече от 40 танцьори, чиито ръце, тела и лица образуват живи каритини.

Снимка: Стефан Щерев

Това, което прави спектакъла различен, е математическата точност на движенията. Самият Берабах описва стила си като смесица от „геометрия, рисунък, поезия, ритъм, логика и синхрон“.

Обяснява спектакъла си със сложна математическа система, логика в движенията на телата, кратни на 8, препратки към редицата на Фибоначи и Златното сечение. А пък музиката в спектакъла е настроена на 432 Hz, на които въбрира природата, разказва нейният автор – брат му Адел Берабах.

Но зад визуалния ефект на „MURMURATION Level 2“ стои и силно послание. В него участват хора с различен произход, а понякога и танцьори с увреждания. В хореографията си за Олимийските игри в Париж през 2024 г. вкючва 128 танцьори, като в първия ред са хора в инвалидни колички и така прави преход и към параолимпийските игри.

„MURMURATION Level 2“ не разчита на пищни декори или сложен сюжет. Силата му е в точността на движенията. Берабах буквално рисува хореографиите си предварително – като архитектурни планове, пренася в танца опита си от зидарството. Самият той сравнява процеса с изграждането на стена: „В зидарството има планове и чертежи. По същия начин изграждам хореографиите си. Поставяш тухла по тухла, докато не се появи цялата картина.”

Историята на Садек Берабах е доказателство, че социалните мрежи могат не просто да създават звезди, а да дадат сцена на напълно нов артистичен език. „MURMURATION Level 2“ е именно това – нов език, в който геометрията, човешкото тяло и идеята за общност се срещат в едно танцово произведение, което трудно може да бъде забравено. В края на всяко представление Берабах включва и пубиката с идеята да усети свързването помежду си.

Гостуването на „MURMURATION Level 2“ е на 27 и 28 юни в Античен театър, Пловдив. Билети се продават в търговската мрежа.

bTV е медиен партньор на събитието.