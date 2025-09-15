Едно от най-вълнуващите събития на Синелибри е тържествената церемония по награждаване, традиционно съпроводена с национална премиера на дългоочаквано филмово заглавие. Тази есен зрителите на фестивала ще имат възможност първи да се насладят на италианската драма „Помилване“ (La Grazia), новата творба на забележителния киностилист Паоло Сорентино, удостоена със седем награди във Венеция, номинирана за „Златен лъв“ и за наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан.

Събитието ще се състои на 24 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по награждаване на филмите от конкурсите за пълнометражен игрален филм и документален филм.

Специален гост на вечерта ще бъде прочутият италиански актьор Тони Сервило, на когото е поверена главната роля във филма. В рамките на церемонията организаторите на фестивала ще му връчат Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. Билети за събитието на 24 октомври може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/2481761431.

„Помилване“ откри триумфално тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За наситения с вътрешен драматизъм образ на италианския президент Мариано де Сантис Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричат и „Оскар“. Негови достойни партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

Роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия, Сервило е майстор на характерните, открояващи се персонажи. Несравнимото му органично присъствие е гаранция, че кинотворба с негово участие няма да остане незабелязана.

Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид ди Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Неизброими са филмовите заглавия и героите, чиито образи е изградил с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството.

Достатъчно е да споменем „Гомора“ (2008) на реж. Матео Гароне, адаптация по книгата на Роберто Савиано, „Момичето край езерото“ (2008) на реж. Андреа Молайоли, адаптация по роман на Карин Фосум, „Ние вярвахме“ (2010) на реж. Марио Мартоне, адаптация по роман на Анна Банти, „Да живее свободата“ (2013), „Изповедите“ (2016) и „Странност“ (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, „Първият ден от моя живот“ (2023) на режисьора и писател Паоло Дженовезе, „Завръщането на Казанова“ (2023) на реж. Габриеле Салваторес, адаптация по новела на Артур Шницлер…

Сервило има изяви и като режисьор на оперни продукции, в т.ч. постановки по произведения на Чимароза, Бетовен, Мусоргски и Рихард Щраус. Все пак емблематични остават удивителните превъплъщения на актьора във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013) и „Ръката на Бога“ (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино международна слава и най-престижните отличия в света.

С това гостуването на авторитетния италиански актьор у нас не се изчерпва. На 23 октомври в кино „Люмиер“ той ще отговори на въпроси на публиката след предвидената ексклузивна прожекция на философската трагикомедия „Великата красота“, един от феномените в киното на XXI век. Именно това е филмът, който изстрелва Тони Сервило в орбитата на световните знаменитости, а на Сорентино носи 60 награди, включително „Оскар“, „Златен глобус“, награда BAFTA и наградата на Европейската филмова академия, и над 70 отличия, в т.ч. номинации за „Сезар“ и „Златна палма“.

Филмът започва с цитат от „Пътешествие до края на нощта“, опус магнум на Луи-Фердинан Селин и един от най-великите антивоенни романи в литературната история: „Да се пътешества, е много полезно, защото задвижва въображението. Останалото е лудост и болка. Нашето пътешествие е изцяло въображаемо, което е и неговата сила“. Билети за събитието на 23 октомври може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/2634406116. Билети за двете събития се предлагат и на касите на НДК и кино „Люмиер“.

Вижте повече за "Синелибри" в следващото видео:

