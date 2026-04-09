Тоталният американски хит „Старецът“ („The Old Man“) ще направи ексклузивния си дебют за България на 14 април (вторник) в ефира на bTV Action. Сериалът ще се излъчва всяка делнична вечер от 21:00 ч. и ще пренесе зрителите в свят, в който миналото никога не остава погребано и всяка тайна има своята цена.

Главните роли са поверени на звездите Джеф Бриджис, който се превъплъщава в Дан Чейс – бивш агент на ЦРУ, живеещ в пълна изолация и криещ се от собственото си минало, и Джон Литгоу като Харолд Харпър – високопоставен служител на ФБР, чиято съдба е неразривно свързана с тази на Чейс.

Сюжет

В центъра на историята е Дан Чейс (Джеф Бриджис) – пенсиониран агент на ЦРУ, който от години живее изолиран в малко градче в щата Върмонт заедно с двата си ротвайлера, далеч от системата и от собствените си демони.

Спокойствието му обаче е нарушено, след като непознат мъж нахлува в дома му и безуспешно се опитва да го убие… Ситуацията принуждава Чейс да напусне убежището си, осъзнавайки, че е преследван не кой да е, а хора от бившата му служба.

Сблъсъкът се превръща в напрегната игра на котка и мишка, в която се включва и Харолд Харпър (Джон Литгоу) – високопоставен служител на ФБР и бивш негов колега. Двамата споделят общо минало, белязано от операциите в Афганистан през 80-те години по време на съветската инвазия там, а неизказаните истини помежду им се оказват ключов фактор в настоящия конфликт.

Сега и американските тайни служби, и афганистанските муджахидини търсят Чейс под дърво и камък, за да го ликвидират. Беглецът обаче се оказва доста по-труден за залавяне, отколкото те са предполагали, и по петите му е пуснат още един специално трениран издирвач. Ще успее ли Дан Чейс да изпревари всички, които искат смъртта му, или сенките от миналото ще се окажат една крачка пред него? И докъде ще стигне Харолд Харпър в преследването на човек, с когото споделя обща история?

За сериала

„Старецът“ е базиран на едноименния бестселър на Томас Пери от 2017 г., който добива световна популярност. За Джеф Бриджис превъплъщението в Дан Чейс е първа голяма роля в сериал от пет десетилетия насам, а участието на още един носител на „Оскар“ – Джоуел Грей – в ролята на бившия шеф на Дан Чейс в ЦРУ, е допълнително доказателство за изключително силния каст на продукцията.

bTV Action ще покаже и двата сезона на „Старецът“ един след друг.

