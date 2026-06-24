След огромния успех и еуфорията около концертите ѝ в Парижs, Селин Дион отново е в центъра на вниманието. Според американското издание Deadline в момента се подготвя телевизионен сериал „Growing up Dion“, който ще проследи нейното детство и това на многобройното ѝ семейство.

2026 г. се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далеч от сцената, с изключение на няколко редки появи като тази на церемонията по откриването на Летните олимпийски игри през 2024 г., звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика.

На 30 март тази година, по повод своя 58-и рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на 2026 г. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата си със Синдромът на скования човек (Stiff-Person Syndrome - SPS), което представлява рядко и нелечимо неврологично заболяване.

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Онези, които не са успели да се сдобият с билети за това изключително събитие, скоро ще могат да видят певицата и на малкия екран. В момента се подготвя сериал, посветен на нейното детство.

Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион. Според информацията на американските медии, идеята е резултат от сътрудничество между Жак Дион, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грийн.

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Джими Дион, племенникът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът, разработван от Diamant Rouge Entertainment, в момента се представя на различни потенциални телевизионни и стрийминг платформи.

След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцената, Жак Дион е убеден, че сериалът скоро ще стане реалност.

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Наскоро канадската певица Селин Дион обяви завръщането си с нова песен – баладата Dansons („Да танцуваме“), написана от нейния любим автор и композитор Жан-Жак Голдман.

„Да летим, да валсуваме, да танцуваме…Тъй като светът вече не се върти както трябва“, пее 58-годишната звезда от Квебек.

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В песента тя възхвалява борбеността и устойчивостта пред световния хаос, в съответствие и с проблемите си със здравето. Дион, която е продала 260 милиона албума, според звукозаписната ѝ компания, обяви на 30 март своето завръщане на сцената след шест години далеч от публиката заради пандемията от КОВИД-19 и здравословни проблеми. Билетите за концертите й в Париж, в зала La Dѐfense Arena, вече са разпродадени.