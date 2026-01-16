Следващата класация е съставена от д-р Джейкъб Джолидж, когнитивен невролог от Университета на Гронинген в Холандия.
Списъкът с 10-те най-надъхващи песни в света се основава на The Feel Good Song Formulа, отчитаща броя на позитивните лирични елементи в една песен, бийтовете в минута и основната тоналност.
Ако имате нужда от наука, за да ви обясни защо да харесвате дадена песен, ето и самата класация…
1. "Don't Stop Me Now", Куийн
2. "Dancing Queen", АББА
3. "Good Vibrations", Бийч Бойс
4. "Uptown Girl", Били Джоел
5. "Eye of the Tiger", Сървайвър
6. "I'm a Believer", Мънкийс
7. "Girls Just Wanna Have Fun", Синди Лоупър
8. "Livin' on a Prayer", Бон Джоуви
9. "I Will Survive", Глория Гейнър
10. "Walking on Sunshine", Катрина & Дъ Уейвс
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER