Следващата класация е съставена от д-р Джейкъб Джолидж, когнитивен невролог от Университета на Гронинген в Холандия.

Списъкът с 10-те най-надъхващи песни в света се основава на The Feel Good Song Formulа, отчитаща броя на позитивните лирични елементи в една песен, бийтовете в минута и основната тоналност.

Ако имате нужда от наука, за да ви обясни защо да харесвате дадена песен, ето и самата класация… 

1. "Don't Stop Me Now", Куийн

2. "Dancing Queen", АББА

3. "Good Vibrations", Бийч Бойс

4. "Uptown Girl", Били Джоел

5. "Eye of the Tiger", Сървайвър

6. "I'm a Believer", Мънкийс

7. "Girls Just Wanna Have Fun", Синди Лоупър

8. "Livin' on a Prayer", Бон Джоуви

9. "I Will Survive", Глория Гейнър

10. "Walking on Sunshine", Катрина & Дъ Уейвс

 

