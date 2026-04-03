На 3 и 4 април видеоплатформата VOYO ще предложи на българската публика ексклузивен достъп от четвъртфиналната фаза до финала на Ultimate Tennis Showdown (UTS) – иновативен тенис турнир, който събира едни от най-големите звезди на световния тенис, с участието на българската звезда Григор Димитров. Събитието ще се проведе в Ним, Франция, и ще срещне осем тенисисти, които са или са били в Топ 15 на световната ранглиста през последните 12 месеца.

Ultimate Tennis Showdown (UTS) е модерна алтернатива на традиционния тенис, с бързи мачове, иновативно шоу, интервюта и коучинг на живо.

Форматът дава възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Благодарение на VOYO българските зрители ще имат възможност да проследят това уникално преживяване с български коментар, което допълнително обогатява атмосферата и прави зрелището още по-близко до родната публика.

Програмата на VOYO започва в петък, 3 април, с четвъртфиналите на турнира. Освен Григор Димитров, в UTS участие ще вземат Стефанос Циципас, Андрей Рубльов, Каспер Рууд, Феликс Оже-Алиасим, Карен Хачанов, Юго Юмбер и Александър Бублик.

В рамките на деня ще бъдат излъчени общо четири мача, като първият започва в 14:30 ч., а последният – в 17:30 ч. В събота, 4 април, феновете ще проследят решаващия ден от надпреварата с общо пет мача. Началото е в 13:00 ч., а кулминацията на турнира е големият финал, който започва в 17:30 ч.

Почитателите на тениса могат да се потопят в света на най-иновативния тенис турнир ексклузивно на VOYO.

Мачовете от UTS в Ним ще се изиграят в Arènes de Nîmes (Арената в Ним) – емблематичният римски амфитеатър от края на I век сл. Хр. и една от най-добре съхранените арени в света. Там, където историята оживява пред очите на зрителите, модерният тенис среща шоуто. Форматът на UTS комбинира елитни играчи, бързи и драматични мачове и усещане за събитие, което се преживява, а не просто се гледа.

Арената в Ним

Арената в Ним (Arènes de Nîmes) е римски амфитеатър в град Ним, Южна Франция. Построен около 100 г. сл. Хр., малко след Колизеума в Рим, той е един от най-добре запазените римски амфитеатри в света.

Сградата е с дължина 133 метра и ширина 101 метра, а самата арена е с размери 68 на 38 метра. Външната фасада е висока 21 метра и има два етажа с общо 60 аркади. Амфитеатърът е сред 20-те най-големи от около 400 съществували подобни съоръжения в Римската империя.

В античността той е побирал до 24 000 зрители, разпределени на 34 реда трибуни, разделени в четири самостоятелни сектора (маениани).

Функции в римската епоха

По време на Римската империя арената в Ним е използвана за гладиаторски битки и зрелищни борби с диви животни.

С настъпването на ранното средновековие и разпространението на християнството тези зрелища постепенно изчезват. Амфитеатърът е преобразуван първо в крепост, а по-късно – в укрепено селище.

Средновековна трансформация

През XIX век арената е реставрирана, като са премахнати къщите, изградени вътре в нея през вековете.

Днес Арената в Ним е място за различни събития, включително традиционни кориди по време на фестивала Feria de Nîmes, исторически възстановки като „Великите римски игри“, концерти и други публични прояви.

Произход на амфитеатрите

Римските амфитеатри се появяват за първи път в Южна Италия през II век пр. Хр. Те са специално проектирани за зрелищни битки между гладиатори и животни.

Архитектурно представляват две театрални структури, поставени една срещу друга, образуващи овална арена. Това позволява на всички зрители, независимо къде са седнали, да виждат ясно случващото се върху пясъчната арена.

Упадък на Римската империя

През I и II век Римската империя достига своя разцвет като богато и урбанизирано общество. През III век обаче настъпва криза, свързана с граждански войни, нашествия на варвари и епидемии.

С упадъка на градовете намалява и популярността на гладиаторските игри, които са типично градско явление.

Укрепление и защита

От IV век град Ним започва да се свива и укрепва. Аркадите на амфитеатъра са зазидани и той се превръща в ключов елемент от отбраната на града.

Много жители се заселват вътре, превръщайки го в укрепен замък. Съоръжението устоява на множество обсади, доказвайки ефективността си като защитна структура.

През 725 г. арабски войски от Испания превземат Ним и унищожават Вестготското кралство. Около 30 години по-късно франките изтласкват арабите и се установяват в града, който обаче вече е далеч от предишния си римски блясък.

Нов разцвет през Средновековието

Едва през XII век започва ново развитие. През 1194 г. графът на Тулуза разрешава изграждането на нова градска стена.

По това време амфитеатърът все още играе важна отбранителна роля. В него се оформя малък квартал със собствени църкви – „Свети Петър“ и „Свети Мартин“.

През XIV век амфитеатърът постепенно губи военното си значение, но остава жилищна зона.

Ренесанс и реставрация

Под влияние на идеите на Ренесанса крал Франсоа I предприема опит да възстанови античния вид на амфитеатъра, но тогава са премахнати само част от постройките.

През XVIII век вътре все още има около 150 къщи, в които живеят стотици хора. Истинското разчистване започва през 1786 г., когато тези сгради са разрушени.

Запазени са само две зазидани аркади със средновековни прозорци, разположени срещу Съдебната палата.

В средата на XIX век архитектът Анри Ревоал завършва реставрацията. От 1853 г., когато се провежда първата корида, арената отново се използва за обществени събития.

Съвременна роля

Днес Арената в Ним е активен културен обект, който редовно приема фестивали, спортни събития, концерти и исторически възстановки. На входа се намира статуя на френския матадор Кристиан Монкукиол (Нименьо II), носеща името „Герой“.

