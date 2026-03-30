Един от най-престижните хотели в Париж се превръща в дом на легендарната модна дизайнерка Коко Шанел в продължение на десетилетия. "Риц" Париж – считан за един от първите „дворцови“ хотели във френската столица и сред най-луксозните в света – е мястото, където дизайнерката избира да прекара голяма част от живота си.

Открит през 1906 г. от прочутия хотелиер Сезар Риц, хотелът е създаден с идеята да бъде върховна дестинация за гости, търсещи изискан лукс и максимален комфорт, като бързо привлича аристокрация, индустриалци, артисти и интелектуалци, пише Lifestyle Magazine.

Въпреки че Шанел разполага със собствен луксозен апартамент на цял етаж в бутика си на улица „Камбон“, само на крачки разстояние, през 1937 г. тя решава да се премести в Риц. Там апартамент №302 се превръща в нейния нов дом. Не след дълго тя започва да се чувства напълно в свои води сред елегантността на хотела и постепенно обзавежда пространството с любими мебели и предмети, докато не го преобразява изцяло според вкуса си.

Решението на Шанел да живее в хотел, а не в традиционен дом, е добре документирано и се свързва с няколко фактора:

Практичност и сигурност – хотелът предлага постоянна поддръжка, обслужване и защита

Близост до модната ѝ къща – бутикът и ателието ѝ се намират на адрес 31 Rue Cambon, само на няколко минути пеша

Социална среда – „Риц“ е място за срещи с влиятелни личности

Коко Шанел никога не се омъжва и няма деца, което също прави хотелския начин на живот по-подходящ за нея.

Апартаментът на Коко Шанел в „Риц“ Париж е обзаведен според личния ѝ вкус и се различава значително от минималистичната естетика, която тя налага в модата.

Факти за интериора

Включва антични мебели, китайски лакирани паравани и барокови елементи

Присъстват огледала, кристални полилеи и златни акценти

Множество декоративни предмети, включително символи като лъвове (нейният зодиакален знак)

Апартаментът не е бил отворен за обществен достъп по време на живота ѝ.

Периодът на Втората световна война

По време на Втората световна война „Риц“ в Париж е реквизиран от германските окупационни власти и се използва като щаб за висши офицери. Коко Шанел остава да живее в хотела и през този период. Исторически документи потвърждават, че тя има връзка с германския офицер Ханс Гюнтер фон Динклаг. След края на войната Шанел напуска Франция за известно време и се установява в Швейцария.

През 1954 г. Коко Шанел се завръща в Париж и възобновява дейността на модната си къща. Отново избира „Риц“ в Париж за свой постоянен дом. През този период тя работи активно върху нови колекции, възстановява позициите си в модната индустрия и поддържа ежедневен режим между апартамента в „Риц“ и ателието на „Рю Камбон“.

Смъртта ѝ в „Риц“ Париж

Една от най-влиятелните фигури в модата на XX век умира на 10 януари 1971 г. в своя апартамент в Ritz Paris на 87-годишна възраст.

Причината за смъртта на Коко Шанел е сърдечна недостатъчност. Тя остава в хотела до последния си ден, като това подчертава дългогодишната ѝ връзка с мястото.

Историческо наследство

Въпреки богатата си история, през 2012 г. хотелът затваря врати за мащабна четиригодишна реновация. По време на този процес апартаментът на Коко Шанел също е обновен и преместен един етаж по-ниско – в апартамент №202, за да предлага по-добра гледка към площад Вандом и прочутата му колона. Именно тази гледка вдъхновява осмоъгълната форма на капачката на легендарния парфюм Chanel No. 5.

Реставрацията на новия апартамент е осъществена с участието на Карл Лагерфелд, който ръководи модната къща Chanel в продължение на 36 години, с цел да бъде пресъздаден автентичният свят на Коко Шанел. Благодарение на това пространството е изпълнено с характерни материи, мебели и декор, отразяващи нейния стил във всеки детайл.

„Риц е моят дом“, казвала тя на посетителите, впечатлени от полилеите от планински кристал и богатата колекция от произведения на изкуството. Нейният апартамент остава свят извън времето – свят, който Риц Париж успява да съхрани с изключително внимание и уважение към историята.