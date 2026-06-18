Запушените пори са един от най-честите кожни проблеми и могат да доведат до появата на черни и бели точки, възпаления и акне. Според дерматолозите причината най-често е натрупването на себум, мъртви кожни клетки и замърсявания, които блокират отвора на порите. В разгара на летния сезон все по-често търсим повод да оставим гримовете настрана и да се наслаждаваме на слънчевите лъчи, но често малките несъвършенства ни спират.

Д-р Тифани Либи обяснява пред Byrdie, че размерът и броят на порите се определят основно от генетиката, пола и особеностите на кожата. От своя страна д-р Наана Боакие посочва, че черните точки не се образуват от замърсявания, а от окисляването на натрупания в порите себум и меланин.

Как да поддържаме порите чисти

Избирайте внимателно козметиката

Някои съставки, като кокосово масло, какаово масло и ланолин, могат да допринесат за запушване на порите. Затова е добре да използвате некомедогенни продукти.

Ексфолирайте редовно

Според д-р Либи киселини като млечна, гликолова и салицилова помагат за разтваряне на натрупаните мъртви клетки и почистване на порите. Комбинацията от AHA и BHA киселини действа както на повърхността на кожата, така и в дълбочина.

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Домашни решения

Содата бикарбонат може да се използва като лек ексфолиант, но д-р Рейчъл Назарян предупреждава, че при чувствителна кожа може да предизвика зачервяване и раздразнение.

Като по-щадящ вариант тя препоръчва маска с кисело мляко, което съдържа естествена млечна киселина и подпомага отстраняването на мъртвите клетки.

Маски с глина

Според д-р Либи маските с бентонитова глина са по-добър избор от популярните маски с активен въглен, тъй като ефективно абсорбират излишния себум, без да изсушават прекомерно кожата.

Професионално почистване

Ръчното премахване, извършена от специалист, е ефективен метод за премахване на натрупванията в порите. Д-р Либи съветва тази процедура да не се прави у дома, за да се избегнат възпаления и белези.

Ретиноиди при упорити проблеми

Д-р Назарян препоръчва продукти с адапален и други ретиноиди, които регулират производството на себум, стимулират синтеза на колаген и подпомагат отпушването на порите. Тя подчертава, че употребата им трябва да бъде умерена, тъй като могат да предизвикат сухота и чувствителност към слънце.

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HydraFacial и медицинско лечение

Сред популярните професионални процедури е HydraFacial, която комбинира ексфолиране, вакуумно почистване и хидратация. Според д-р Крейг Остин това е една от най-търсените терапии за по-чиста и сияйна кожа.

Когато козметичните продукти не дават резултат, специалисти препоръчват консултация с дерматолог. Те подчертава, че акнето често е свързано както с генетични, така и с външни фактори и понякога изисква лечение с медикаменти по лекарско предписание.

Редовното почистване, подходящата ексфолиация и използването на некомедогенна козметика са основни стъпки за поддържане на чисти пори. При по-сериозни или упорити проблеми консултацията с дерматолог остава най-сигурният подход