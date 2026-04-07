Ако любовта не е достатъчно объркваща, участниците в „Ергенът“ се грижат да стане още по-забавно – с бисери, които карат зрителите да се чудят дали да се смеят или да се хванат за главата. В епизод 24 на романтичното риалити отново чухме множество култови фрази и неподправени реплики. Ето кои със сигурност ще останат в историята.

Бисерите от „Ергенът“ 5

Татяна

„Облякох си най-хубавата рокля, която пазих за специална вечер, ето, демонстрирам… и всичко това за 12 секунди!“

Стоян

„В света, в който живеем, обикновено мъжете си имат харем, явно Мария организира своя.“

Снимка: Филип Станчев

Мартина

„В комунизма сме, момичета! Каквото си изработите, такова!“

Санта Китана към Стоян

„Заради теб съм в черно днес.“

Санта Китана

„Момичета, без скандали няма как – някоя трябва да поеме!“

Снимка: Филип Станчев

Нурджан

„Много обичам мъж да ми готви, това ми е любимото… и аз да ям.“

Симона

„Добре, че не ни карат нас да готвим!“

Цветелина

„Ох, щях да се напикам като го видях този Стоян!“

Снимка: Филип Станчев

Мартина

„Ей, лъва ще хване пантерата… или обратното? А, бе, не знам, все някой ще хване другия.“

Елизабет

„Ако и следващия път ми даде последна роза, ще го пляскам, както те пляскат асфалта с камшика!“

„Тия пребиха асфалта!“

Марин към Елизабет

„Наздраве за младото яре!“

