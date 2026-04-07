Ако любовта не е достатъчно объркваща, участниците в „Ергенът“ се грижат да стане още по-забавно – с бисери, които карат зрителите да се чудят дали да се смеят или да се хванат за главата. В епизод 24 на романтичното риалити отново чухме множество култови фрази и неподправени реплики. Ето кои със сигурност ще останат в историята.
Бисерите от „Ергенът“ 5
Татяна
„Облякох си най-хубавата рокля, която пазих за специална вечер, ето, демонстрирам… и всичко това за 12 секунди!“
Стоян
„В света, в който живеем, обикновено мъжете си имат харем, явно Мария организира своя.“
Мартина
„В комунизма сме, момичета! Каквото си изработите, такова!“
Санта Китана към Стоян
„Заради теб съм в черно днес.“
Санта Китана
„Момичета, без скандали няма как – някоя трябва да поеме!“
Нурджан
„Много обичам мъж да ми готви, това ми е любимото… и аз да ям.“
Симона
„Добре, че не ни карат нас да готвим!“
Цветелина
„Ох, щях да се напикам като го видях този Стоян!“
Мартина
„Ей, лъва ще хване пантерата… или обратното? А, бе, не знам, все някой ще хване другия.“
Елизабет
„Ако и следващия път ми даде последна роза, ще го пляскам, както те пляскат асфалта с камшика!“
„Тия пребиха асфалта!“
Марин към Елизабет
„Наздраве за младото яре!“
Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".
