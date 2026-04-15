Марин и Крис в "Ергенът" 5 прекара своето време по мъжки на плажа, след което ги очакваше специална среща с водещия на предаването - Наум, който им сподели изненадващата новина, че в имението влиза нов ерген и то не кой да е, а именно техния оператор - Георги Гатев. Двамата ергени бяха меко казано шокирани, но какво следва от тук нататък?

"Всичко друго очаквах, но не и Гатев!"

Ергенът Марин не успя да скрие изненадата си, когато разбра за решението на продукцията. Той сподели, че е очаквал всичко друго, но не и Георги Гатев да влезе в ролята на ерген. Видимо шокиран, той все пак се разадва на появата му и явно е настроен за забавления и нови приключения в компанията на Гатев. Дали обаче това не е само временно състояние и ще успеят ли двамата ергени да се сближат с Георги?

Какво става, ако им отмъкне жените?

Като по-зрял Крис също бе изненадан, но и сякаш замислен и внимателен. Когато мъже, които са в приятелски отношение се борят за една и съща жена, играта може много да загрубее и ситуациите да се усложнят във всеки един аспект. Гатев е доста харесван, харизматичен и интересен персонаж, а Марин и Крис определено забелязват това. Те си дават сметка, че както техен приятел, Георги може да е и тяхна заплаха, когато става дума за момичетата. Изглежда, че новият ерген е изключително уверен в себе си и ще направи всичко възможно да спечели сърцето на онази дама, която пожелае най-силно.

Освен това, той идва на мястото на Стоян, с когото вече си бяха свикнали и бяха създали едно забавно ергенско трио. Дали той ще се завърне отново и дали Гатев ще успее да намери любовта в предаването - предстои да разберем. А според вас, ще се сближат ли наистина Марин и Крис с Георги Гатев - гласувайте в анкетата ни по-долу.