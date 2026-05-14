Участничките в "Ергенът" получиха възможност да се чуят с най-близките си хора. Румяна и Любомира не успяха да скрият сълзите си по време на разговорите с майките си, а думите, които чуха, се оказаха решаващи за вътрешните им колебания.

Румяна проведе емоционален разговор с майка си в присъствието на Гатев. Още преди разговора тя призна, че се притеснява как семейството ѝ ще приеме мъжа, към когото вече изпитва силни чувства.

Гатев също не скри напрежението си и призна, че не му се случва често да се запознава с родители по подобен начин. Въпреки това той успя бързо да спечели симпатиите на майката на Румяна със спокойното си поведение и искрените думи.

„Беше ми много интересно кой всъщност е възпитал това прекрасно момиче“, каза Георги още в началото на разговора.

Майката на Румяна директно го попита какво го е привлякло в дъщеря ѝ. Гатев обясни, че първоначално е видял в Румяна по-затворен и притеснителен човек, но постепенно е открил друга нейна страна – естествена, смела и готова да се отпусне.

Разговорът премина и през темата за инициативата във връзките. Майката на Румяна призна, че според нея мъжът трябва да поема водещата роля, докато Георги защити тезата, че отношенията са „подаване на топката“ и инициативата трябва да бъде взаимна.

Най-силните думи обаче дойдоха от майката на Румяна, която посъветва дъщеря си да не анализира прекалено чувствата си.

„Най-важното е да следваме сърцето си“, каза тя.

След разговора Румяна не скри колко разтърсена е била от емоциите.

„Много сложно гледах на нещата. А тя просто ми каза да следвам това, което чувствам и да не философствам толкова“, призна тя през сълзи.

Майка ѝ също даде висока оценка на Гатев и сподели, че е видяла в него внимателен и искрен човек.

Снимка: Филип Станчев за bTV

Силно емоционален беше и разговорът на Любомира с нейната майка, в който се включи и Марин.

Още преди видеовръзката Любомира призна, че най-голямото ѝ притеснение не е самият разговор, а реакциите на хората извън предаването. Тя си спомни колко тежко е преживяла майка ѝ негативните коментари след предишното ѝ участие.

„За себе си мога да поема да чуя всичко и да прочета всичко. Обаче когато е за майка ми, просто е много гадно“, каза Любомира със сълзи в очите.

Марин я подкрепи и призна, че именно страхът от публичната реакция е бил причината той да не включи свои близки по-рано.

Когато майката на Любомира се появи на екрана, разговорът бързо премина от притеснение към топлина и искреност. Марин направи силно впечатление с думите си към нея.

„Каквото и да стане, изключително благодарен съм, че съм се запознал с дъщеря ви“, каза той.

Майката на Любомира не скри, че често е била критична към дъщеря си, но призна, че думите на Марин са я трогнали.

Снимка: Филип Станчев за bTV

След като Марин ги остави насаме, Любомира се разплака още по-силно и се извини на майка си, че отново ѝ се налага да преминава през напрежението около участието ѝ.

„Независимо дали ще се върнеш самичка или с него, чакам да те посрещна“, заяви тя.

