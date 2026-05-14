Финалът на "Ергенът" 5 наближава, а емоциите ескалират! Страхове, дръзки признания и оголване на душите пред психолога Богомил Копчев. Ето кое беше най-интересното в епизод 40 на предаването.

Марин е раздвоен и се страхува от любовта

Марин открито споделя, че много му харесва комуникацията с Любомира. Той е категоричен, че с нея се чувства спокойно и свободно. Понякога тя ме провокира да погледна нещата от различна гледна точка и това ми харесва“, допълва още Марин за Бубето. Любомира умее да го кара да се замисли и да се задълбочи в нещата, а от друга страна му дава и свободата да изразява своето мнение – това определено е в нейн плюс, когато става дума за отношенията й с Марин.

За Михаела пък той споделя, че с нея се чувства добре, но не усеща особена инициатива от нейна страна към него. Сякаш се опитва да го опознае, но не напълно. Освен това обаче, той признава, че вижда интереса и блясъка в погледа й, а очите никога не лъжат… Дали обаче само романтиката в погледа и жеста е достатъчна или пък комуникацията е по-важна и основна за Марин – предстои съвсем скоро да разберем.

Илияна или Руми - Гатев не е взел категорично решение

Тримата участници се забавляваха изключително много заедно в ново риключение - влязоха в ролята на бармани и сервитьори в екзотичен бар в Шри Ланка. Георги Гатев отново се прояви в най-добрата си светлина - като джентълмен и помагаше на момичетата да се справят отлично със своите задачи. От своя страна Илияна и Руми бяха доста изпълнителни и бързо се адаптираха към управлението на бара. Илияна сподели, че дори Руми да е била леко разсеяна със сметките на клиентите, все пак и тя се е справила перфектно със задачата. Но коя от двете е по-близо до сърцето на Георги Гатев?

Нурджан е прекалено пасивна! Истина ли е това?

За Марин е много важно жената да умее да бъде себе си в компанията му, както и да поема инициативата, когато се налага. Той е споделял, че му харесва, когато жената действа и прави ход към него, вместо да стои и да чака всичко да идва от негова страна. По този повод, Марин определи Нурджан като пасивна и недостатъчно дейна в отношенията им. Той призна, че така и не е видял дори веднъж тя да поема инициативата към него и взаимното им опознаване, което да доведе до евентуално задълбочаване на комуникацията.

