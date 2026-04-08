"Ергенът" епизод 25 накратко - всички най-интересни реплики, които бяха казани в романтичното риалити.

"Наистина ли на вас Алия ви лъха на секс? - Михаела



"Ти си много страстен човек!" - Марин за Алия

"Не знам дали е нужно да има подпис. Може и сватба без никакви хора, само ние двамата." Илияна



"На него окото му шари яко!" - Михаела за Марин

"Ходеше ми се на нещо забавно с адреналин, не на парти с алкохол. Ще стана 200 кила" - Цвети Велева

"Аз бих го изяла с парцалите това момче" - Михаела за Марин.

"Мъжете трябва да ги водиш на синджир, е, тва е!" - Елеонора

"Ако ще се самоубиваш, прави го сам!" - Елизабет

"Ние вече искаме само омлети!" - Гориция

Четете всичко най-интересно в рубриката "Ергенът - сезон 2026".