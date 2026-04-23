Шокиращи признания и неочакван СМС, след който вече нищо не е същото в "Ергенът" 5. Цвети Велева открито сподели на участниците, че все още има чувства към бившия си и няма място в предаването повече. Тя избра да си тръгне и да се върне при старата любов, вместо да търси нова.

ЕДНО "ОБИЧАМ ТЕ", КОЕТО ПРОМЕНИ ВСИЧКО

Цветелина призна, че когато е имала възможност да се чуе с детото си, тя е получила СМС от бившия, в който пишело "Обичам те!". След тези думи, в сърцето на Велева вече нищо не било същото. Тя разказа, че всеки ден е мислила за това и е осъзнала, че чувствата й към този човек никога не са си отивали, затова и няма как да продължи напред в предаването.

ДВЕ ВЛЮБЕНИ СЪРЦА

Едновременно с тази изненадваща новина, любовта все по-силно чука на вратата на Марин и Михаела. Двамата отново са на четири очи, разменят си нежни целувки и погледи, които казват всичко. Михаела признава, че и се пръска сърцето и по всичко си личи, че чувствата й към Марин вече са доста по-силни. Май и той започва да се влюбва. Красавецът директно споделя, че намира себе си и Мишето за наистина сладка двойка. Ако продължават в същия дух, двамата определено ще си тръгнат заедно. Как ще се развият нещата между тях, ще разберем в следващите епизоди на предаването.