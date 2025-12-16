След като предаването „Ергенът: Любов в рая“ завърши с годежен пръстен от Йовица за Филипа, художникът застава пред обектива на Ladyzone.bg, за да сподели кой слага край на отношенията им и свободно ли е сърцето му отново?

Йовица от „Ергенът: Любов в рая“

Кой слага край на отношенията им с Филипа?

С коgo от ергените си става най-близък?

Свободно ли е сърцето му след предаването?

Йовица признава, че преживяването в предаването е било пътешествие с горчив край. На въпрос дали е срещнал истинската любов, той е категоричен: „Заблудих се, че съм я срещнал в лицето на Филипа“.

Йовица не крие, че той е бил по-ангажираната страна във връзката. Той е бил и по-влюбеният в предаването, а изглежда и след него. Художникът, който отново е ерген, смело заявява, че е правил опити да продължи отношенията си с Филипа, но интересът от нейна страна не е бил същият.

„Тя сложи край на връзката“ - е лаконичният му отговор.

Припомняме, че пътят на Йовица и Филипа в предаването беше една от основните сюжетни линии, а те двамата бяха определяни от останалите участници като „най-стабилната двойка“. Двамата се откроиха като една от водещите двойки още от самото начало, като техните емоционални срещи и споделени моменти създадоха впечатление за силна и неподправена връзка. На финала на предаването, Йовица бе категоричен в избора си и падна на колене, предлагайки брак на Филипа. Той напусна предаването с убеждението, че е срещнал „истинската любов“.

Най-голямото съжаление от страна на Йовица е за това, че се е доверил твърде сляпо. А едно от най-болезнените неща след раздялата е темата дали все още има чувства към Филипа. Йовица успя три пъти да избегне директния отговор, като всеки път отговаряше уклончиво с „друг въпрос“.

Въпреки това, сърцето му скоро ще бъде отворено за нова жена. Така смята Йовица и е в очакване да срещне истинската любов в реалния живот.

Кой е най-романтичният жест, който Йовица е правил за жена и коя е най-неловката ситуация, в която е изпадал в името на любовта – вижте във видеото.

