Три момента от финала на "Ергенът", които никой не видя. Малки детайли, подробности или пък значения, които останаха скрити или са малко известни. А, вие, забелязахте ли?

Крис постави пръстена на Елеонора на грешната ръка

Романтичният момент с предложението стана леко конфузен, тъй като се оказа, че нито крис, нито Елеонора знаят на коя ръка се поставя годежния пръстен. При първото предложение, т.нар. полугодеж, той постави пръстена на верижка. Този път обаче и двамата се зачудиха - на лявата, или на дясната ръка. И избраха грешната! Еленора даде лявата си ръка, на която според традициите се поставя халката.

Ръката на Марин, която беше облегната на дивана като за прегръдка на Любомира

Езикът на тялото е нещо, което може да издаде много за отношенията между хората - повече, отколкото те самите казват с думи. При срещата с Наум и Мартин, Марин и Любомира се държаха приятелски и дори малко повече. Лявата ръка на Марин през цялото време беше на облегалката зад гърба на Любомира, като да я прегърне, но някак плахо. Двамата споделиха, че са решили да си останат приятели и че това им е по-важно, отколкото да развиват романтични отношения. Все пак оставиха отворена вратчиак времето да покаже какво точно ще се случи.

Мартин Елвиса е поканен за шафер за сватбата на Крис и Елеонора

В България думата се използва най-вече в женски род - шаферка. Затова хората често се объркват и мислят, че "шафер" не съществува. Истината е, че такава позиция има в българската традиция и е съвсем възможно Мартин да бъде шафер на сватбата на Крис и Елеонора. Мъжът шафер, в старите български обичаи се нарича дружка. В някои райони на България се нарича и дружбаш. Това е мъж, който помага на младоженеца. В съвременните сватби често има шафер и шаферка, които вървят по двойки.

Ролята на мъжкия шафер е да придружава младоженеца, да помага при организацията, да държи халките, да върви в процесията с шаферките и т.н.

