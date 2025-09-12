В последните години все повече хора започнаха да се питат дали традиционните зодиакални знаци, които познаваме от детството са все още актуални. Възможно ли е личната ни натална карта, която сме получили при раждането да е "извън мода" и зодията ни да е с "изтекъл срок на годност"?

Какво предизвика съмненията за зодиакалните знаци?

Повод за дискусии станаха нови изследвания, според които положението на звездите и съзвездията е леко променено спрямо това, което астрономите са установили преди хиляди години. Това се дължи на явлението наречено прецесия на земната ос - движение, което бавно променя ориентацията на Земята в космоса. В резултат на тази промяна, астрономите твърдят, че съзвездията вече не съвпадат с периода, за който са отговорни в традиционната зодиака система. Дори се появиха предложения за включване на 13-ти знак - Офиикус, което според някои би разбъркало цялата астрологична система.

Трябва ли да променим зодиакалния си знак?

Много хора се питат дали трябва да приемат новите знаци и да променят зодиакалния си профил. Астролози обаче са категорични, че няма нужда от това. „Ако сте родени като Лъв, ще останете Лъв. Зодиакът, който познаваме, е културен и символичен код. Смяната на знаците би объркала хората и би нарушила дългогодишната традиция, която ни помага да разберем себе си и света“, споделя популярната астроложка Aliza Kelly до която се допитват известни личности от хайлайфа.

Какво е бъдещето на астрологията?

"Астрологията не е просто наука, а и изкуство", категорична е астроложката.

Въпреки новите научни открития, астрологията продължава да бъде популярна и да служи като инструмент за личностно развитие и самопознание. Много хора я използват като начин да се свържат със себе си и с цикъла на природата.

А как да бъдете автентични с помощта на Астрологията - чуйте в подкаста ни с астроложката Ники Момчева:

