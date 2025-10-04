На 4 октомври е родена Дакота Джонсън. Тя изгря на световната сцена с ролята си в „Fifty Shades“ и оттогава утвърждава своя талант с разнообразни драматични и независими проекти.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Дакота Джонсън. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Отношенията с любимите ви се успокояват. Пазете се да не обидите някого с необмислените си думи. Ако имате желание да си доставите приятни интимни удоволствия, сексът ще ви се отрази добре.

ТЕЛЕЦ

Личният ви живот изисква да промените поведението си и да се грижите повече за интимните си отношения. Не са изключени прояви на ревност, мили дами. Сексуалните ви отношения за пореден път са в криза. Причината е във вашите капризи и вечно недоволство.

БЛИЗНАЦИ

Днес е време задължително да хармонизирате семейните си отношения. Не пропускайте да се насладите на интимните мигове. Сексът ще ви достави взаимна наслада, ако имате до себе си любими хора.

РАК

Ще откриете своята половинка, ако все още не сте я срещнали. Ще се влюбите от пръв поглед. В интимните отношения очаквайте проблеми. Сексът с новите ви партньори е позволен, ако сте се уверили в чувствата им.

ЛЪВ

Денят благоприятства създаване на семейство, установяване на хармонични семейни отношения. Сексуалните ви отношения са хармонични, ако контролирате чувствата си и не сте заядливи в леглото.

ДЕВА

На жените предстои романтична среща. Общуването ви с любимите ви е заредено с много положителни емоции. Зарадвайте интимния си партньор с красив букет и шампанско. Сексът ще ви освободи от напрежението.

ВЕЗНИ

Вечерта се приберете у дома и се пригответе за романтична среща. Влюбените да споделят чувствата си. Сексуалният ви живот изисква да сте по активни и да не се притеснявате от разнообразието, което е приятно на любимите ви.

СКОРПИОН

Намерете най-краткия път към сърцата на хората, в които сте влюбени и споделете чувствата си още днес. Сексът ви доставя удоволствие, ако е взаимно желан. Ако сте семейни не изневерявайте, защото ще ви разкрият.

СТРЕЛЕЦ

Не си мислете, че любимите ви ще гадаят какви чувства изпитвате към тях. Рискувате да ги отдалечите. Сексуалните ви отношения са хармонични, но сте склонни да проявявате агресия в леглото, нетипична за вас, мили дами, която няма да се хареса на интимната ви половинка.

КОЗИРОГ

Предпазвайте се от конфликти с любимите си. Не съсипвайте възстановената хармония в отношенията си. Създайте си приятни емоции, отдайте се на интимни мигове и желани сексуални удоволствия с любимите си.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта не пренасяйте лошото си настроение в семейството или при любимите си. Ако сте прекалено обсебени от професионалните си проблеми, сексът няма да ви достави удоволствие.

РИБИ

Не се надявайте бързо да изгладите недоразуменията, възникнали без причина още сутринта, между вас и интимната ви половинка. Причината за липсата на желание за сексуални удоволствия се крие и във вашето поведение, което трябва да промените.

