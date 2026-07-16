Новолунието на 14 юли в 12:43 ч. българско време поставя началото на период, наситен с множество интересни астрономически събития. Още в средата на месеца младият лунен сърп ще премине покрай ярката звезда Регул и планетата Венера, а на 17 юли започва активният период на метеорния поток Персеиди, пишат от Forbes. Тази година условията за наблюдение ще бъдат особено благоприятни, тъй като максимумът на явлението ще настъпи при почти напълно тъмно небе без ярка лунна светлина.

Самото новолуние няма да може да бъде наблюдавано от Земята, тъй като осветената половина на Луната ще бъде насочена в обратната спрямо нашата планета посока. Първата видима част от тънкия лунен сърп ще се появи вечерта на 15 юли, ниско над западния хоризонт, малко след залеза.

На 16 юли Луната ще премине близо до Регул - най-ярката звезда в съзвездието Лъв. Само ден по-късно, на 17 юли, младият сърп ще се приближи до Венера. Двете небесни тела ще могат да бъдат наблюдавани едновременно в западната част на небето след залез.

Същият ден бележи и началото на активния период на Персеидите, който ще продължи до 24 август. Най-голямата активност на метеорния поток се очаква в ранните часове на 13 август - между 5:00 и 7:00 ч. българско време. За наблюдателите в България най-подходящият момент ще бъде през нощта на 12 срещу 13 август - от около 23:00 ч. до първите часове преди изгрев.

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Тази година условията са сред най-добрите възможни, тъй като пикът на Персеидите съвпада с период непосредствено след новолуние. Липсата на ярка Луна ще позволи да се виждат и по-слабите метеори, които иначе често остават скрити.

100 - приблизително толкова метеора на час могат да се наблюдават при идеални условия, напълно тъмно небе и без светлинно замърсяване. Реалният брой, който един човек може да види от България, обикновено е по-малък и зависи от мястото на наблюдение, атмосферните условия и количеството изкуствена светлина наоколо.

На 12 август ще се случи и пълно слънчево затъмнение! Пълната му фаза ще бъде видима в ивица, преминаваща през Гренландия, Исландия, части от Атлантическия океан, Северна Испания и малка зона в Португалия. В много други части на Европа явлението ще бъде частично и ще съвпадне с времето на залеза.

Повече подробности за астрономическото явление прочетете тук:

Важно е да напомним, че дори при залез Слънцето не трябва да се гледа директно без специални сертифицирани очила за затъмнение или подходящ соларен филтър. Стандартните слънчеви очила не осигуряват необходимата защита за очите.

Историята на Персеидите

Всяко лято Земята преминава през облаци от прах и малки частици, оставени по орбитата на кометата 109P/Суифт–Тътъл. Когато тези частици навлязат в атмосферата с огромна скорост – около 59 километра в секунда – те изгарят и създават ярките светлинни следи, които познаваме като Персеиди.

Кометата 109P/Суифт–Тътъл преминава около Слънцето приблизително веднъж на 130 години, но следите от нейния материал остават в космоса и всяко лято предизвикват един от най-популярните метеорни потоци, припомнят от Forbes.

Тази година астрономите следят и допълнителен фактор. Според моделите на 12 август около 19:53 ч. българско време Земята ще премине близо до отделен фрагмент от прахова следа, създадена още през 1079 г. Понеже тази следа е много стара, учените не могат със сигурност да предвидят дали тя ще доведе до по-голям брой видими метеори.

Снимка: Reuters

Как да наблюдаваме Персеидите?

За максимално добра гледка е препоръчително да се изберат места далеч от градските светлини, с широк и открит хоризонт. Колкото по-малко е светлинното замърсяване, толкова повече метеори ще могат да бъдат видени.

За наблюдателите в България нощта между 12 и 13 август се очертава като един от най-добрите периоди за наблюдение на Персеидите през последните години - с тъмно небе, благоприятна лунна фаза и възможност за едно от най-впечатляващите летни небесни шоута.

Значение

Метеоритният дъжд Персеиди, освен че е впечатляващ природен феномен, носи със себе си богато духовно и символично значение. Краткотрайният проблясък на метеорите символизира освобождаване от старото и слага началото на нов етап. Персеидите са отличен момент за личностно израстване, емоционално пречистване и вътрешно обновление.

Въпреки че Персеидите се случват ежегодно, вече има прогноза за потенциална метеорна буря от Персеиди през 2028 г., така че не забравяйте да го отбележите в календарите си!