На 30 септември е родена Моника Белучи. Тя е една от най-големите кино икони на Европа – кариерата й започва в модата, но световна слава получава с филми.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Моника Белучи.

ОВЕН

В личните отношения проблемите са заради нежелание на партньорите ви да се съгласят с вас и с непрекъснатото отсъствие от дома, за което нямате оправдание. Ако премълчите и не се опитате да наложите мнението си насила, можете да избегнете лишаването от сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Отново сте обзети от съмнение дали сте достатъчно привързани към интимния си партньор или трябва да се разделите. След като имате съмнения в чувствата си е по-добре да си дадете временна почивка и да се откажете от секса.

БЛИЗНАЦИ

В личните отношения са възможни проблеми с партньорите ви заради нежеланието им да разберат притесненията ви. Сексуалните ви отношения отново се възстановяват.

РАК

Вечерта забравете за професионалните си задължения и се отдайте на развлечения. Отидете на гости или на ресторант с вашите партньори и семейството си. След вечеря се отдайте на незабравими сексуални удоволствия. Ако нямате до себе си любим, по-добре не рискувайте с интимност със случайни партньори, само защото не искате да сте сами.

ЛЪВ

Бъдете предпазливи, особено ако се налага да поправяте покривните конструкции в дома си и вие, чисто по женски искате да сте полезни! Приемете, че това е работа на партньора ви. Вечерта прекарайте сред семейството си. Пригответе вкусна вечеря.

ДЕВА

Семейните да бъдат умерени в претенциите към брачния си партньор, а ако имат стабилна интимна връзка да не прекаляват с ревността си, която е безпричинна и обидна. Несемейните да очакват романтична среща и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Влюбени сте и се чудите дали ще е правилно днес да споделите чувствата си. Притеснявате се дали ще ви отговорят със същото. Семейните да не пропускат миговете за себе си и да се отдадат на сексуални наслади.

СКОРПИОН

Предпазвайте се от влошаване на отношенията с близките си. Чувствате се неразбрани, защото не са готови да приемат, че са необходими средства за ремонта, които искат да направите, но не сте осигурили. Помислете дали не сте допуснали някоя грешка, с която сте принудили интимния си партньор да се дистанцира от вас и да ви лиши от секс.

СТРЕЛЕЦ

В семейството назрява конфликт свързан с децата ви,. Обърнете им внимание и със спокойствие разрешете проблемите, които ви притесняват. Любовните ви отношения са в криза, ако сте все още не сте семейни. Престои ви раздяла заради несходство в темперамента.

КОЗИРОГ

След работа не пазарувайте, а бъдете сред семейството си и с брачния си партньор. Не канете гости, за да не изнервите обстановката, ако останат повече часове в дома ви. Не пропускайте интимните разговори и сексуалните наслади.

ВОДОЛЕЙ

В семейството ви се разгаря разправия заради поредното ви закъснение и оправданието ви, че сте имали работа. Не се опитвайте да измисляте оправдание. Ако не се приберете навреме се откажете от надеждата за сексуални удоволствия.

РИБИ

Нямате намерение да се извините на интимния си партньор, дори и ако вие сте причината за неразбирателството помежду ви. Сексуалните ви отношения са в криза, която ще продължи толкова дълго, колкото ще проявявате женския си инат.

