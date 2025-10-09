9 октомври 2025 г. носи силен фокус върху подреждане на приоритети и довършване на започнатото — ясната комуникация и кратките срокове ще ви спестят недоразумения и дребни конфликти.

Хороскопът на Алена за 9 октомври 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Чувствата ви са споделени. Отношенията в дома ви са хармонични. Съхранете ги. Вечерта се приберете и се отдайте на романтични мигове и на сексуални удоволствия с любимите си хора.

ТЕЛЕЦ

Ако сте решили да създадете семейство, започнете с подготовката в днешния ден, за да избегнете проблеми и затруднения, който е добър и за сключване на брак. Зарадвайте любимите си хора с интимни мигове и сексуални удоволствия, които ще ви заредят със сили и добро настроение.

БЛИЗНАЦИ

Може да усложните отношенията с възрастните си роднини. Причината е отказът им да приемат вашата интимна връзка. Не проявявайте упорство и не се впускайте в сексуални наслади, ако не сте сигурни в чувствата си. Неочаквана бременност ще ви обвърже за цял живот.

РАК

Ново запознанство ще преобърне живота ви, ако не сте семейни, а при семейните ще създаде повод за ревност. Липсата на хармония в отношенията ви лишава от нормален сексуален живот.

ЛЪВ

Семейните отношения ви създават проблеми. Липсата на хармония ви разболява. Заявили сте нежеланието си да се отдадете на сексуални мигове, заради невъзможност да се примирите с насилствено обвързване в нежелани интимни отношения.

ДЕВА

Обстановката в дома ви ще е напрегната, заради прояви на ревност и обидни думи, които не успявате да преглътнете. Прекалили сте с опитите да обсебвате и сте отдалечили любимите си хора, затова не разчитайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Очаква ви лично щастие. Не трябва да пропускате своя шанс за среща с интимния партньор, за да не разрушите връзката си. Тези от вас, които имат до себе си любими хора, могат да се отдадат на романтични мигове и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Не разчитайте, че запознанствата в дискотека или в заведение ще се превърнат в трайни романтични отношения. Ще изживеете разочарование. Не се впускайте в сексуални удоволствия с непознати партньори, за да избегнете проблемите с брачната си половинка.

СТРЕЛЕЦ

Семейните представители на знака е добре да се съобразят и със задълженията с у дома, за да избегнат упреците от брачните си партньори. Не разчитайте на сексуални мигове, ако сте се прибрали в добро настроение след вечеря с колеги или приятели.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

След обед са възможни разправии у дома, мили дами. Запазете спокойствие. Ще разрешите успешно семейните проблеми. Не сте доволни от сексуалния си живот. От вас зависи да засилите собствената си активност в леглото.

ВОДОЛЕЙ

Семейството ви иска да се откажете от допълнителната работа, която ви привлича. Потърсете компромис в отношенията с любимите си хора. Ако не сте семейни и сте срещнали подходящия партньор, сексуалните удоволствия са разрешени, при положение, че сте уверени в чувствата си.

РИБИ

Не се впускайте в изневери и флиртове, защото се обвържете с хора, от които трудно ще се отървете. Сексуалните ви отношения са хармонични, но сте готови да ги съсипете заради краткотрайно увлечение.

