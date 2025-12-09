На 9 декември е роден Джон Малкович. Той е известен със своя странен, почти хипнотичен актьорски стил и впечатляваща гама роли — от театралните сцени до култови филми, където играе сюрреалистична версия на самия себе си.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Джон Малкович. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Звездите ви предпазват от неочаквани проблеми в личния живот. Отдалечили сте се от любимите си хора. Опитайте се да създадете романтична обстановка и да възвърнете у партньора си желанието за сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

През целия ден сте уморени и нямате желание за развлечения с любимите си хора. Не пропускайте романтичните мигове, защото ще съжалявате. Колкото и да сте уморени, сексът ще ви зареди с нови сили и ще остави незабравима следа у вас.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. В отношенията с любимите хора бъдете въздържани в изразяване на емоциите. Семейните жени ще изживеят незабравими сексуални удоволствия. Не изневерявайте!

РАК

Неуспехите през деня ще се отразят на отношенията ви в семейството и с любимите ви хора. Рискувате да ги отдалечите от себе си. Вечерта се постарайте да си създадете незабравими мигове и да се отдадете на сексуални удоволствия, за да се сближите отново.

ЛЪВ

През целия ден имате възможност да докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимите си хора. Не отказвайте на интимния си партньор сексуалните изживявания.

ДЕВА

Следобед ви очаква незабравима романтична среща. Несемейните жени ще осъществят ново запознанство, което може да се окаже търсената любов. Сексуалните ви контакти трябва да са добре преценени, за да си спестите заболяванията на половата система и инфекциите.

ВЕЗНИ

Не се отказвайте от приятните романтични мигове, които са ви подготвили любимите ви хора. Подарете им цялата си обич. Сексът ще ви достави взаимна наслада. За да сте спокойни, изключете телефоните си и се отдайте на чувствата си.

СКОРПИОН

Опитите ви да спечелите сърцето на обекта на вашите чувства ще се окажат напразни. Не се опитвайте да го привлечете с подаръци или да настоявате за годеж.

СТРЕЛЕЦ

Интимните ви партньори са се отдалечили, заради съмнения, че им изневерявате. Трудно ще спечелите отново доверието им. Не се опитвайте да се сдобрявате в леглото, защото дори и да се стигне до сексуален контакт, той няма да оправи отношенията ви.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Изпълнени сте с желание да сте обичани. За съжаление не сте доказали на интимните си партньори, че споделяте чувствата им. Ако имате желание за сексуални удоволствия, но интимния ви партньор е дистанциран, не настоявайте.

ВОДОЛЕЙ

От сутринта ви е обзела ревност. Глождят ви съмнения във верността на вашите любими. С подозрения нищо няма да постигнете. След разправията през деня не се надявайте, че ще имате приятни интимни изживявания.

РИБИ

В семейството ви назрява конфликт. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за действията си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачния ви партньор ще остане само в мечтите ви. Не се домогвайте до това.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK