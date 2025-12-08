На 8 декември е родена Ники Минаж. Любопитното е, че преди да стане музикална звезда, тя е работила като сервитьорка и административен асистент.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ники Минаж. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

В личния си живот сте в състояние да си създадете проблеми, заради прояви на безпричинна ревност. Ако сте избегнали проблемите, вечерта имате възможност да се отдадете на сексуални удоволствия и романтични мигове.

ТЕЛЕЦ

Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните жени могат да срещнат своята голяма любов и да бъдат щастливи. Ако сте семейни, сексът ще ви зареди със сили. Несемейните, които са срещнали своята половинка, да не избързват с интимните мигове.

БЛИЗНАЦИ

В личният ви живот е възможен разрив в отношенията, защото сте прекалено ревниви и не прикривате непрекъснатите съмнения в половинката си. Естествено е след разправиите да нямате желание за интимни мигове. Все пак си помислете дали именно сексът няма да ви сдобри.

РАК

Внимавайте с романтичните запознанства, защото сте във властта на емоцията и нямате реална преценка за хората около себе си. Не изневерявайте. Сексуалните контакти със случайни партньори могат да доведат до нежелана бременност и бъдещи проблеми, особено ако сте семейни и имате отраснали деца.

ЛЪВ

За вас любовта играе водеща роля през целия ден. Успехът е с вас, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, но не проявявайте своята първична същност.

ДЕВА

Романтичното настроение ще ви подтикне към флиртове, които могат да прераснат още в деня в сериозна връзка. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия при взаимно желание.

ВЕЗНИ

Възможна е среща с ваш отдавнашен интимен партньор. Ако сте семейни ще си създадете сериозни проблеми с брачния партньор.

СКОРПИОН

Не позволявайте на вашата женска мнителност и обидчивост да усложнят отношенията с близките ви. Несемейните жени ще изживеят неочаквани романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Освободете се от напрежението в семейството, мили дами и отношенията ви ще станат нормални. Докажете на любимите си хора, че чувствата ви са непроменени. Липсата на взаимно разбирателство е причина за нежеланието ви за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Възможно е влошаване на отношенията с роднините ви. Не променяте убежденията си, но по този начин вредите на себе си. Не проявявайте агресия в леглото, защото не дарява сексуална наслада на партньорите ви.

ВОДОЛЕЙ

През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимите си хора. В сексуалните си отношения не сте склонни да се съобразявате с партньора си. Променете поведението си.

РИБИ

Няма да ви липсват семейни проблеми заради импулсивността ви. Бъдете откровени и кажете какво не ви харесва в интимните ви партньори. Създайте романтична обстановка и се отдайте на сексуални удоволствия, които ще ви доставят взаимна наслада.

