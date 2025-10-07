На 7 октомври 2025 г. звездите предупреждават – под влиянието на суперлуната в Овен, енергията ще бъде силна и импулсивна — търсете баланс, защото може да загубите контрол над емоциите.

Хороскопът на Алена за 7 октомври. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

От вас зависи да избегнете усложненията в семейните отношения. Звездите предупреждават за разправии заради намесата на ваши роднини, която не е добронамерена.

ТЕЛЕЦ

Дайте си заслужена почивка, която обикновено забравяте. Бъдете с любимите си хора и се отдайте на чувствата си. Сексуалните мигове със сигурност ще ви заредят с добро настроение.

БЛИЗНАЦИ

Брачната ви половинка е на мнение, че сте готови за изневяра. Не мислете, че можете да омаете интимния си партньор и да се отдадете на сексуални удоволствия, ако ви е хванал в изневяра.

РАК

Вечерта очаквайте усложнения със семейството и с брачния си партньор заради нежеланието ви да се извините за агресивното си поведение. Засегнали сте любимите си хора, които не са готови за сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Семейни жени да не разчитат, че ще избегнат домашните си задължения. Вечерта ви очакват романтични мигове. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с добро настроение. Не се отказвайте от тях заради умора или отпадналост.

ДЕВА

Близките ви са изнервени от нежеланието ви да споделите проблемите си и от липсата на интимни мигове с любимите ви. Неочаквана романтична среща може да се превърне в повод за изневяра и необуздан секс.

ВЕЗНИ

Семейните жени да не прекаляват с отсъствието си от дома заради среща с приятелки. Рискувате да създадете проблеми с брачния си партньор. Ако сте влюбени и чувствата ви са споделени, се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

След обед излезте с близките си на разходка или пътувайте, но не карайте с висока скорост, ако вие сте зад волана. Вечерта се усамотете с любимите си и се отдайте на жадуваните незабравими сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не пропускайте да пътувате с любимите си хора или със семейството в празничния ден. Излезте сред природата и се отдайте на развлечения. Вечерта няма да пропуснете интимните мигове и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Отношенията с любимите хора ще се успокоят, ако се приберете по-бързо у дома и се отдадете на романтични мигове. Не пропускайте да споделите чувствата си, ако имате до себе си любим и се отдайте на сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Споделете с близките си предложенията, които получихте днес. Оценете предаността и разбирането дарени ви от любимия. Не проявявайте ината си и не се сърдете, ако ви критикуват, за да не отдалечите мига на сексуалните удоволствия.

РИБИ

Вечерта се усамотете. Личните отношения са проблемни. Постарайте се да ги хармонизирате. Сексуалните удоволствия могат да ви сближат, ако са желани и от двама ви. Не ги пропускайте!

