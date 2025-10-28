На 28 октомври е родена Джулия Робъртс. Тя е една от най-обичаните актриси в Холивуд, спечелила „Оскар“ за ролята си в Erin Brockovich.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Джулия Робъртс. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Радвате се на споделени чувства и не трябва да се притеснявате за личните си отношения, но това не е причина да се отдавате само на професионалните си мечти. Интимният ви живот е хармоничен, а сексът ще ви зареди с нови сили.

ТЕЛЕЦ

Нормализирайте отношенията си у дома и ще се убедите, че спокойствието прави щастливи и вас и интимния ви партньор. Сексът ще ви се отрази добре, ако сте се напрегнали на работното място. Изживейте с удоволствие интимните мигове.

БЛИЗНАЦИ

С успех ще разрешите досадни семейни проблеми. Не се опитвайте да наставничите у дома. Вечерта ви е подготвила изненадващо запознанство. За несемейните то може да завърши с пламнали чувства и сексуални удоволствия.

РАК

Проблемите следобед са свързани със семейството и децата. Разправията с партньора ви със сигурност ще прерасне в скандал, ако кажете, че няма как да се приберете рано у дома. Не разчитайте на сексуални удоволствия, ако не сте изяснили отношенията си.

ЛЪВ

Ако сте се влюбили, но обектът на чувствата ви е зает, рискувате да се сблъскате с грубост или измами. Изневярата и инатливия стремеж към сексуални удоволствия, въпреки видимата заплаха от конкуренцията, ще ви навредят.

ДЕВА

За разлика от професионалните, семейните ви отношения са в криза още от сутринта, скъпи дами. Ядосали сте партньора си още със ставането. Вечерта нервността ви може да се превърне в причина за липса на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Звездите не ви съветват да разрешавате лични проблеми, затова по-добре забравите за намерението си. Не прекалявайте с настояванията си за сексуални удоволствия, ако любимите ви хора нямат желание за тях.

СКОРПИОН

Близките ви отново са разочаровани от вашето отсъствие и назрява поредната разправия. Намерете време за тях и поговорете с децата си. Липсва разбиране у интимните ви половинки. Трудно могат да ви простят заетостта ви, която ви лишава от тяхното присъствие. Не се надявайте на сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Личните ви отношения са застрашени от разпад, при това по ваша вина. Не сте сигурни в чувствата си. Не се домогвайте до сексуални наслади с хора, които не ви допадат, за да си спестите душевните страдания.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се надявайте на компромиси с брачната и интимна половинка, особено ако играете двойна игра. Сексуалните ви отношения са причината да се разпилявате на два фронта, но в един момент трудно ще издържите.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е във вашата заетост. Не се изкушавайте да обяснявате на партньора си колко сте изморени, защото ще навредите на сексуалните си отношения.

РИБИ

Вечерта ще се радвате на романтична среща, която очаквате отдавна с голямо нетърпение. Не се вживявайте в своята сексуалност, за да не се провалите.

