Хороскоп 27 октомври: Акцентите от този ден

На 27 октомври е родена Ванеса Мей. Тя е британска цигуларка от тайландско-китайски произход, която революционизира класическата музика, смесвайки я със силата на поп, рок и електро звуци.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ванеса Мей. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Любимите ви се притесняват заради нежеланието ви да им докажете чувствата си. Предразположете интимния си партньор към сексуални удоволствия. Ще изгладите недоразуменията.

ТЕЛЕЦ

Личните ви отношения отиват на втори план, заради нежеланието ви да приемете начина на живот, който се опитват да ви налагат. Забравете за сексуалните удоволствия, които отдалечихте сами. Ще ви трябват време и усилия, за да си възвърнете хармонията в чувствата.

БЛИЗНАЦИ

Семейните двойки ще трябва да преразгледат отношенията си, ако не са уверени, че искат да продължат съвместния си живот и да остареят заедно и разправиите са се превърнали в постоянни скандали.

РАК

Възможни са усложнения в личния живот или любовни разочарования. Не се поддавайте на желанието за секс с непознати партньори, защото рискувате да си създадете сериозни проблеми.

ЛЪВ

Предстоят ви разправии у дома. Не са изключени проблеми с ваш роднина. Не създавайте предпоставка за скандал. Не разчитайте на късмета си и рискувайте. Сексът със сигурност ще ви зареди с нови сили и добро настроение.

ДЕВА

Ако не сте семейни, мили жени, и сте срещнали любовта, днес е идеален ден за създаване на семейство. Ще си гарантирате щастие. Ако сте се освободили от съмненията си и сте сигурни в чувствата си, сексът ще ви достави незабравими мигове.

ВЕЗНИ

Ще се наложи да помогнете на близък човек, а с това ще предизвикате ревността на партньора си. Сексуалните контакти трябва да са по взаимно желание, а не насила изпросени от вас. По-добре ги отложете.

СКОРПИОН

Вечерта очаквайте разправии с роднини. Не усложнявайте отношенията с любимите си, заради закъснението ви. Ако не съхраните спокойствието си и не намерите задоволително обяснение за поведението си, се откажете от сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени. След романтичната вечеря се отдайте на желани сексуални удоволствия, но не и ако все още не сте опознали партньора си.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта очаквайте романтична среща. В личният ви живот ще възникнат усложнения, заради интриги, свързани с изневяра. За пореден път трябва да се откажете от секса, защото няма да срещнете взаимност у партньорите си.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта си останете у дома и създайте приятна обстановка за близките си. Обърнете внимание на децата си, поканете си гости. Не се лишавайте от приятните интимни мигове с любимите хора и от сексуалните наслади.

РИБИ

Може да създадете семейство или да срещнете подходящата половинка. Денят носи за новобрачните, щастливи години съвместен живот. Сексуалните удоволствия са добра възможност да докажете отново чувствата си.

