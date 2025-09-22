На 22 септември 2025 г. започва период, в който хората ще търсят повече баланс и разбирателство в отношенията си. Денят носи и силна енергия за действие.

Хороскопът на Алена за 22 септември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Общуването с близките ви е затруднено. Поканете си гости! Овладейте емоцията си, ако искате да си спестите неприятностите. Ако съхраните хармонията ви очакват приятни романтични мигове и сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Очаквайте ново запознанство, което ще ви изненада с незабравимо романтично приключение. Поставете успешно начало на стабилизиране най-вече на личните ви отношения и сексуалния ви живот.

БЛИЗНАЦИ

До обед се подгответе за проблеми в личните отношения, които няма как да разрешите в движение, защото изискват разговор с вашите близки. Не се надявайте, че интимният ви партньор ви е простил и забравете за сексуалните си фантазии.

РАК

Личните ви отношения постепенно се нормализират. За съжаление сте склонни да забравяте, че страдахте и да се впуснете във флиртове, които нараняват любимия ви. Дали ще ви зарадва романтична вечеря и сексуални наслади, които няма да забравите, зависи от вашето поведение и коректност.

ЛЪВ

Вечерта изяснете проблемите в семейните отношения, скъпи жени. Очаквайте промени в личния живот, които са за ваше добро. Не се лишавайте от сексуалните удоволствия и романтичните мигове. Задължителни са грижите за здравето и профилактичното лечение на хронични заболявания.

ДЕВА

Вечерта излезте с приятна компания, но не прекалявайте с искането си да се съобразяват с вашите планове и избор на заведение. Възможна е нова интимна връзка при несемейните жени. Сексът ще ви помогне да се справите с разногласията с брачния си партньор.

ВЕЗНИ

Приберете се, разкрасете се и отидете да се повеселите. Несемейните жени може на парти или по време на гостуване да срещнат своята половинка. Бъдете уверени в чара си и не пропускайте сексуалните мигове с любимите си хора.

СКОРПИОН

Предстои ви изпълнена с приятни изживявания вечер и среща със стари приятели. Проявете внимание и грижовност към вашите близки. Предпазвайте се от проблеми в семейството или с интимния партньор и не се лишавайте от сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Работният ви ден е напрегнат. Следобед сте длъжни да се отдадете на почивка, защото вече сте на края на силите си. Опитайте се да нормализирате отношенията си с вашите половинки и да постигнете сексуална хармония.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не сте готови да споделите чувствата си, а този факт ви измъчва и не ви дава спокойствие. Вечерта отидете на романтична вечеря и без притеснение дайте израз на обичта си към любимите хора. Сексът ще ви зареди със сили и невероятни изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта си останете у дома. Бъдете с близките си и обсъдете последните приготовления предстоящ семеен празник. Би било добре за вас и половинката ви да се отдадете на чувствата си и на сексуални удоволствия.

РИБИ

Овладейте бликащата емоция заради неразбирателство с интимния ви партньор, което лесно може да бъде превърнато в разбирателство. Вместо да се ядосвате, прекратете връзката си, ако не сте семейни. Сексът не е повод за примирие.

